Emlichheim/Wietmarschen. Jubel beim SC Union Emlichheim: Die Regionalliga-Volleyballerinnen des Vereins haben am Sonnabend mit einem 3:0 (25:16, 25:18, 25:12)-Sieg gegen die Zweitvertretung des VfL Oythe den letzten Schritt zur Meisterschaft gemacht. Danach konnte das Team von Trainerin Claudia Volkers die Meistershirts auspacken und in den Feiermodus schalten. Der Titel ging verdient an die Niedergrafschafterinnen, deren Erfolg gegen den VfL Oythe II der 15. Sieg im 16. Saisonspiel war. Mit dem sicheren Erfolg in drei Sätzen machten die Emlichheimerinnen aus eigener Kraft ihr Meisterstück, völlig unabhängig davon, dass der Tabellenzweite SV Wietmarschen im Derby bei Union Lohne zeitgleich einen Zähler liegen ließ. Das Team von SVW-Trainer Matthias Haarmann setzte sich in einem spannenden Spiel im entscheidenden Tiebreak mit 15:11 gegen den Nachbarn durch. Zuvor hatte sich der SVW die ersten beiden Durchgänge gesichert (25:8, 25:18), die Abschnitte drei und vier waren an die Gastgeberinnen gegangen (25:19, 25:20).

Karte