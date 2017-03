SCU: Schwere Doppelaufgabe vor der langen EM-Pause

Am Sonnabend beim TV Gladbeck, am Sonntag um 16 Uhr daheim gegen Stralsund: Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim können am Wochenende wichtige Punkte sammeln, die Gegner haben es allerdings ins sich.

Emlichheim. Es ist schon reichlich kurios: Am Sonntag, etwa gegen 18 Uhr nach dem Heimspiel gegen die Stralsunder „Wildcats“, beginnt für die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim eine fünfwöchige Pause – ehe erst am Ostersonnabend der vorletzte Spieltag ansteht. Natürlich würde es Trainer Michael Lehmann richtig gut passen, wenn diese 34 langen Tage nicht von den nervigen Gedanken an den Abstiegskampf geprägt würden – doch dazu müssten am anstehenden Doppelspieltag mit den Begegnungen am Sonnabend (19.30 Uhr) beim TV Gladbeck und am Sonntag (16 Uhr) gegen Stralsund mindestens vier Punkte her. „27 Punkte scheinen dieses Jahr die magische Marke zu sein“, sagt Lehmann. Der SC Union kommt bislang auf 24.

Die anstehenden Aufgaben haben es allerdings in sich: Der TV Gladbeck etwa gehört seit Jahren zu den stärkeren Teams in der 2. Liga, der in diesem Jahr nur deshalb nicht über einen gesicherten Mittelfeldplatz hinauskommt, weil die Spitze in der Spielklasse größer geworden ist. „Gladbeck hat immer noch eine gute Truppe“, weiß Lehmann. Chancen sieht er dann, wenn die Westfälinnen keinen guten Abend erwischen: „Bei ihnen hängt viel von der Tagesform ab. Sie haben schon richtig klasse gespielt, aber auch weniger gute Leistungen gezeigt – und dann bekommen wir unsere Möglichkeiten.“ Allerdings muss seine Mannschaft, da ist er sich sicher, dazu schon ihr oberes Limit erreichen.

Gegen Stralsund setzte der SCU auf die Unterstützung der Zuschauer

Das gilt umso mehr am Sonntag, wenn der Tabellendritte aus Stralsund in der Vechtetalhalle vorbeischaut. „Die ,Wildcats‘ sind eines der Teams, die erheblich besser sind als im Vorjahr“, lobt Michael Lehmann. Das Hinspiel am zweiten Spieltag eröffnete der SCU zwar mit einem Satzbeginn und verpasste danach nur knapp einen Sieg. „Die Stralsunder Mannschaft hat sich seitdem aber noch weiter verstärkt“, weiß Lehmann. So war die punktbeste Spielerin der gesamten Liga, Anne Domroese, im September gar nicht dabei.

Die Emlichheimerinnen müssen in beiden Spielen des Wochenendes auf Pia Timmer verzichten, die wegen einer schmerzhaften Rückenverletzung weiterhin passen muss. „Ihre Qualitäten werden uns in dieser wichtigen Phase sehr fehlen, Pia können wir nicht ohne weiteres ersetzen“, sagt Lehmann. Am Sonntag setzen die SCU-Volleyballerinnen nach zuletzt überzeugenden Heimauftritten auf die lautstarke Unterstützung der eigenen Zuschauer. Und darauf, dass auch die Stralsunderinnen, die zuletzt gegen Dingden (1:3) und Oythe (2:3) verloren, auch bereits ein schweres Punktspiel in den Knochen haben. Schließlich sind sie am Abend vorher zum Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen zu Gast.