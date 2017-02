SCU-Volleyballerinnen verschaffen sich etwas Luft

Emlichheim. Die Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen haben sich am Wochenende mit Siegen gegen den VCO Schwerin (3:0) und bei den Skurios Volleys Borken (3:2) Luft im Abstiegskampf verschafft. Gegen personell arg gebeutelte Gäste setzten sich die Niedergrafschafterinnen am Sonntag in den Durchgängen eins und drei jeweils Mitte des Satzes ab. Den ersten Abschnitt entschieden die Gastgeberinnen vor 430 Zuschauern in der Vechtetalhalle mit 25:16 für sich. Der dritte Durchgang ging mit 25:17 an den SCU, der nach einer 24:13-Führung erst den fünften Matchball nutzte.

Kurios verlief dagegen der zweite Abschnitt: Nach einem 4:4-Gleichstand machte das Stützpunktteam aus Mecklenburg-Vorpommern acht Punkte in Folge und führte so urplötzlich mit 12:4. Der SCU, bei dem Mittelblockerin Evann Slaughter als wertvollste Spielerin (MVP) ausgezeichnet wurde, tastete sich nach einem 6:14-Rückstand ganz langsam wieder an die Gäste heran und war beim 19:20-Zwischenstand wieder in Schlagdistanz. Zwar hielten die Schwerinerinnen in dieser Situation noch einmal kurz dagegen und gingen mit 22:19 in Führung. Die folgenden Punkte gingen aber an den SC Union, der somit nach einem scheinbar uneinholbaren Rückstand nun mit 24:22 führte und somit zwei Satzbälle hatte. Emlichheim nutzte die zweite Möglichkeit, den Satz zu beenden, und verbuchte damit auch den zweiten Durchgang – und zwar mit 25:23.

„Wir haben uns heute gut zurückgekämpft“, sagte SCU-Trainer Michael Lehmann, der sehr zufrieden mit der Ausbeute von fünf Punkten aus den zwei Spielen des Wochenendes war, gleichzeitig aber klarstellte: „Wir sind noch lange nicht durch.“ Auf der anderen Seite unterstrich der Coach die Bedeutung der beiden Siege und stellte zufrieden fest: „Wir können befreit in die nächsten Spiele gehen.“

Durch die Siege am Wochenende zogen die Emlichheimerinnen in der Tabelle an den Skurios Volleys Borken vorbei. Außerdem registrierten die Verantwortlichen zufrieden, dass die Konkurrenten aus Münster und Sorpesee in ihren Spielen leer ausgingen.

