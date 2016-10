SCU: Zuzana Buchlova kehrt rechtzeitig zurück

Grippe-Erkrankungen schwächen den SC Union vor dem wichtigen Heimspiel gegen Borken. Die beiden Tabellennachbarn der 2. Volleyball-Bundesliga treffen am Sonntag um 16 Uhr in der Emlichheimer Vechtetalhalle aufeinander.

how Emlichheim. In der 2. Volleyball-Bundesliga steht dem SC Union am Sonntag (16 Uhr, Vechtetalhalle) fast sein Spiegelbild gegenüber – zumindest ähneln sich der Emlichheimer Klub und die Skurios Volleys aus dem westfälischen Borken gleich in mehreren Bereichen. Nicht nur, dass beide Mannschaften seit Jahren zum festen Stamm der Nord-Staffel der 2. Liga zählen und diese Saison mit zwei Siegen und drei Niederlagen gestartet sind: Auch an allgemeinen Strukturen arbeiten beide Vereine ähnlich.

Während die Emlichheimer seit Jahrzehnten bundesweit ein Aushängeschild in Sachen Nachwuchsförderung sind, überzeugt auch Borken mehr und mehr mit einer klasse Jugendarbeit – die auch große Talente in die Zweitliga-Mannschaft spült. Bestes Beispiel: die erst 16 Jahre alte Libera Lena Bock. „Eine extrem bemerkenswerte Spielerin, die in ein paar Jahren ganz weit oben spielen wird“, lobt Michael Lehmann die Annahme-Expertin des morgigen Gegners. Ein Geheimnis sind die Qualitäten von Bock aber längst nicht mehr, immerhin wurde sie schon mehrfach nach Punktspielen ausgezeichnet. Und damit spielt sie trotz ihres Alters eine durchaus vergleichbare Rolle wie die noch ein Jahr jüngere Pia Timmer beim SC Union. Die Außenangreiferin wird Sonntag spielen können, auch wenn die Kniebeschwerden weiter kein komplettes Trainingspensum zulassen. Da sich auch Zuzana Buchlova, die in der vergangenen Woche von der ersten Grippewelle im Team noch am ärgsten betroffen war, wieder zurückgemeldet hat, hat Lehmann seinen kompletten Kader zusammen beim Versuch, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen.

Die Emlichheimerinnen bestreiten ihr zweites Heimspiel in Folge, ein wichtiger Heimvorteil geht seinem Team aktuell aber verloren: Weil wegen der weiter nicht behobenen Wasser-Probleme derzeit nur zwei Drittel der Vechtetalhalle genutzt werden können, kann die Truppe nicht auf dem Großfeld trainieren. „So fehlt den Spielerinnen das Gefühl für den Raum. Das ist im Hobbybereich vielleicht nicht so wichtig, spielt in der 2. Liga aber eine große Rolle“, betont der Coach. Vor dem Wasserschaden hatte der SCU zumindest zwei Mal in der Woche die komplette Halle zur Verfügung.