Sechs Titel gehen an fünf Vereine

Klausheide. Als echte Hitzeschlacht gingen am Sonntag die Kreispokalendspiele im Jugendfußball auf dem Sportgelände des SV Klausheide über die Bühne. Trotz hochsommerlicher Temperaturen legten sich die Jugendfußballer von der F- bis zur A-Jugend mächtig ins Zeug, um am Ende einen der sechs Siegerpokale in die Höhe stemmen zu können. Die hohen Temperaturen ließ der Jugendvorstand des NFV Grafschaft Bentheim mit dem Vorsitzenden Harald Koning nicht außer Acht. Alle Endspiele wurden Mitte der ersten und zweiten Halbzeit jeweils für eine mehrminütige Trink- und Verschnaufpause unterbrochen.

Sportlich ging die Jugendabteilung des SV Vorwärts Nordhorn als großer Favorit ins Rennen. Denn der Verein vom Immenweg hatte es insgesamt in fünf der sechs Endspiele geschafft. Am Ende sprangen für die Nordhorner mit zwei Siegen auch die meisten Kreispokaltitel heraus. In der F- und der D-Jugend hatten die Vorwärts-Teams die Nase vorn. In den anderen vier Endspielen jubelten jeweils unterschiedliche Vereine. Bei der E-Jugend holte sich Union Lohne den Titel. Während bei der F-, E- und D-Jugend alle Teams aus der Grafschaft um Pokalehren gekämpft hatten, waren von der C- bis zur A-Jugend nur die Vereine spielberechtigt, die mit ihren Teams auf Kreisebene spielen. Bei der C-Jugend sicherte sich die JSG Gildehaus/Bad Bentheim den Titel, bei den B-Junioren hatte der VfL Weiße Elf die Nase vorn und bei der A-Jugend triumphierte der SV Suddendorf-Samern.

A-Jugend

SV Suddendorf-Samern – JSG Gildehaus/B.4:2 (1:1)

Tore: 0:1 Christian Völlink, 1:1 Marvin Wolters, 2:1 Paul Bels, 2:2 Hendrik Große-Bardenhorst, 3:2 Luca Wolters, 4:2 Paul Bels.

In der höchsten Altersklasse verlief das Endspiel über weite Strecken ausgeglichen. Durch einen Treffer von Christian Völlink ging die JSG in dem Obergrafschafter Derby früh mit 1:0 in Front (10.), Marvin Wolters glich aber eine Viertelstunde später aus. In der zweiten Halbzeit sorgte Paul Bels mit einem sehenswerten Fernschuss für die 2:1-Führung. Die hatte aber nur zwei Minuten Bestand. Nach einem Eckball war Hendrik Große-Bardenhorst zur Stelle – das 2:2. Die Entscheidung fiel neun Minuten vor dem Ende: Luca Wolters markierte das 3:2 für die Suddendorfer, kurz vor dem Abpfiff machte Paul Bels mit seinem zweiten Treffer endgültig den Deckel drauf.

B-Jugend

VfL Weiße Elf Nordhorn –

Vorw. Nordhorn II4:2 (1:1)

Tore: 0:1 Nico Hansmann, 1:1 Luis Leemhuis, 2:1 Luis Haack, 3:1 Eric Lensker, 4:1 Justin Löffler, 4:2 Lars Möllers.

Mit dem VfL Weiße Elf Nordhorn und Vorwärts Nordhorn II standen sich bei den B-Jugendlichen zwei Teams gegenüber, die auch in der Meisterschaft zusammen mit Borussia Neuenhaus noch um den Kreisliga-Titel kämpfen. Vor dem letzten Spieltag hat Vorwärts II dabei die besten Karten. Am Sonntag sicherte sich aber der Stadtrivale VfL Weiße Elf seinen ersten Titel in dieser Saison. Den Führungstreffer von Nico Hansmann (10.) glich Luis Leemhuis (25.) aus. Kurz nach dem Seitenwechsel war Luis Haack zum 2:1 erfolgreich. Das VfL-Team überstand auch eine Drangphase des SV Vorwärts und sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung. Eric Lensker und Justin Löfler schraubten das Resultat auf 4:1. Der Anschlusstreffer durch Mars Möllers war anschließend nur noch Ergebniskosmetik.

C-Jugend

JSG Gildehaus/B. –

Vorw. Nordhorn II 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Tim Iwinski, 2:0 Lukas Nyland.

Mit der JSG und Vorwärts II hatten zwei Mannschaften den Sprung ins Endspiel geschafft, die in der Kreisliga nicht zu den Top Drei gehören. Als Vierter (Vorwärts) und Fünfter (JSG) liegen beide Teams aber eng beieinander. Am Sonntag erwischten die Obergrafschafter den besseren Tag – und machten zum richtigen Zeitpunkt die Tore. Tim Iwinski brachte sein Team vier Minuten vor dem Seitenwechsel mit 1:0 in Front. Zwei Minuten nach der Pause war dann Lukas Nyland mit dem 2:0 zur Stelle und sorgte bereits für eine Vorentscheidung.

D-Jugend

Vorwärts Nordhorn –

VfL Weiße Elf2:0 (2:0)

Tore: 1:0 Niklas Niehoff, 2:0 Lion Braus.

Bei den D-Junioren standen sich die beiden Mannschaften gegenüber, die auch in der Meisterrunde Bentheim/Emsland um den Titel kämpfen. Am Sonntag erwischte das Vorwärts-Team den besseren Tag und drückte der Partie von Anfang an seinen Stempel auf. Nach starker Einzelleistung sorgte Niklas Niehoff für den verdienten Führungstreffer. Anschließend bereitete Niehoff auch das zweite Tor von Lion Braus mustergültig vor. Im weiteren Verlauf der Partie hatte das Team vom Immenweg noch mehrere Chancen, das Ergebnis weiter zu erhöhen. Dem VfL-Team boten sich zwei Chancen, das Resultat zu verkürzen, die blieben allerdings ungenutzt.

E-Jugend

Union Lohne –

Vorw. Nordhorn4:2 (1:2)

Tore: 1:0 Jonas Rosen, 1:1, 1:2 David Dümmer, 2:2 Jonas Rosen, 3:2, 4:2 Phil Foppe.

Die beiden Teams hatten sich bereits im Endspiel in der Halle gegenüber gestanden. Dort siegte der SV Vorwärts, diesmal drehten die Lohner den Spieß um. Nach dem Führungstreffer von Jonas Rosen wendeten die Nordhorner durch zwei Treffer von David Dümmer zunächst das Blatt. Im zweiten Durchgang übernahmen die Lohner aber mehr und mehr die Initiative und sorgten für einen erneuten Richtungswechsel. Zunächst glich Jonas Rosen aus, dann schnürte Phil Foppe einen Doppelpack und sorgte damit für die Entscheidung.

F-Jugend

Vorwärts Nordhorn –

Union Emlichheim7:1 (4:1)

Tore: 1:0 Hendrik Prinz, 2:0 Finley Wagstaff, 2:1 Paul Treziak, 3:1 Peter Voget, 4:1 Jorden Bartsch, 5:1 Louis Dümmer, 6:1 Jorden Bartsch, 7:1 Finley Wagstaff.

Am torreichsten ging es bei den Jüngsten zu. Hier zeigte der SV Vorwärts, dass er in der Alterklasse schon starken Fußball spielt. Nach dem Sieg in der Halle sicherten sich die Nordhorner den zweiten Titel. Mit Finley Wagstaff (2), Hendrik Prinz, Peter Voget, Louis Dümmer und Jorden Bartsch konnten sich dabei auch zahlreiche Spieler in die Torschützenliste eintragen. Auf Emlichheimer Seite sorgte Paul Treziak mit dem Treffer zum 1:2 für den zwischenzeitlichen Anschluss.

