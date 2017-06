Sechs Verletzte bei Gewaltverbrechen - Mordkommission ermittelt

dpa Sassenberg. Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Sassenberg im Münsterland sind sechs Menschen verletzt worden. Mehrere Täter seien auf der Flucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Was genau am Tatort passiert ist, sei noch völlig unklar. Eine Mordkommission ermittelt. Die Einsatzkräfte seien am Morgen zu einem Wohnhaus gerufen worden. Sechs Menschen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Bei einem davon schlossen die Ärzte Lebensgefahr nicht aus. Warum der Streit in dem Wohnhaus derart eskalierte, ist bislang völlig unklar.