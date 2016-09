Seehofer will Einigung mit Merkel „in den nächsten Wochen“

dpa München. CSU-Chef Horst Seehofer setzt weiter auf eine Einigung mit Kanzlerin Angela Merkel in zentralen Streitfragen in den kommenden Wochen. „Wir haben bittere und schwierige Monate hinter uns“, sagte Seehofer im Landtag in München. Nun seien die Unionsparteien aber auf einem guten Weg zurück zu einem Stück Normalisierung. „Aber zentrale Punkte werden nur zwischen der Bundeskanzlerin und mir zu lösen sein - und das haben wir vor.“