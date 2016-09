SEK nimmt mutmaßlichen Extremisten in Kölner Flüchtlingsheim fest

dpa Köln. Eine Spezialeinheit der Polizei hat in einem Flüchtlingsheim in Köln einen 16 Jahre alten Syrer unter Extremismusverdacht festgenommen. In dem Gedränge, das durch den plötzlichen SEK-Einsatz entstanden sei, seien mehrere Flüchtlinge leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der 16-Jährige soll sich in der letzten Zeit stark radikalisiert haben, so dass von ihm nach Einschätzung der Polizei „eine ernstzunehmende Gefahr“ ausging. Weitere Einzelheiten sollten zunächst nicht bekannt gegeben werden.