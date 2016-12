Senator: Fahndungsmaßnahmen mit Tod Amris nicht beendet

dpa Berlin. Nach dem gemeldeten Tod des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri in Italien gehen die Ermittlungen zum Anschlag in Berlin laut Berlins Innensenator Andreas Geisel unvermindert weiter. „Das bedeutet nicht, dass wir die Fahndungsmaßnahmen aufheben werden“, sagte Geisel im Innenausschuss im Abgeordnetenhaus. So müsse zum Beispiel geklärt werden, ob der Attentäter Komplizen hatte. Einige der Schwerverletzten des Terroranschlags kämpfen weiter um ihr Leben. Nach derzeitigem Stand seien bei dem Anschlag 12 Menschen ums Leben gekommen, 53 seien verletzt worden, 14 von ihnen sehr schwer.