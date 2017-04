Seniorin am Boden zu Tode getreten?

Osnabrück/Neuenhaus. Die Ärztin Sarah Stockhausen von der Außenstelle Oldenburg des rechtsmedizinischen Instituts der Medizinischen Hochschule Hannover sprach von schweren Verletzungen insbesondere im Bereich des Kopfes, die die Sachverständigen bei der Erstuntersuchung der toten Seniorin im Oktober des vergangenen Jahres im „Haus am Bürgerpark“ in Neuenhaus festgestellt haben. Die Verletzungen seien auf „schwere Gewalteinwirkungen“ zurückzuführen.

Die Art der Verletzungen deutete nach den Ergebnissen der Erstuntersuchung und der späteren Obduktion darauf hin, dass Profile von Schuhsohlen als Ursache in Frage kommen. In ihrem vom Gericht mit Fotos unterlegten Bericht schilderte Sarah Stockhausen Anzahl und Art der Verletzungen, die auf Gewalteinwirkungen von außen zurückzuführen seien. Bei den Kopfverletzungen gehe man im rechtsmedizinischen Gutachten davon aus, dass das Opfer bereits am Boden gelegen habe.

Verhör bei der Polizei

Ein 48-jähriger Kriminalhauptkommissar berichtete am Dienstag von der ersten Vernehmung des Angeklagten bei und nach dessen Festnahme im Oktober. Man habe im Zimmer des 18-Jährigen in der Neuenhauser Jugendhilfeeinrichtung, in der er zu dem Zeitpunkt lebte, Kleidungsstücke sichergestellt, die klitschnass am Schrank hingen. Ganz so, als habe man die Kleidung gewaschen oder in ihr geduscht.

Bei der ersten Vernehmung auf der Polizeiwache habe der Somalier verängstigt und niedergeschlagen gewirkt, zudem habe er am ganzen Körper gezittert. Man habe ihm daher zwei Decken gereicht.

Der 18-Jährige habe dann seine Erlebnisse geschildert von jenem Abend, der ihn zunächst in die Gaststätte „Zum Deutschen Hause“ in der Nähe des Seniorenheimes geführt hatte. Nach dem dortigen Alkoholkonsum („Der schwarze Schnaps hat mich verrückt gemacht“) sei er am „Haus am Bürgerpark“ vorbeigekommen. Er habe die Senioreneinrichtung für ein Krankenhaus gehalten. Durch ein offenes Tor sei er aufs Gelände und ins Innere des Hauses gelangt.

In einem der Zimmer sei er geschlagen und am Kopf getroffen worden. „Das habe ich ihm nicht geglaubt“, berichtete der Polizeibeamte. Zudem habe der Somalier ihm erzählt, dass er in einem Nachbarzimmer einen Mann gestreichelt und für ihn gebetet habe. „Er hat geglaubt, im Krankenhaus zu sein“, sagte der Kriminalhauptkommissar vor Gericht.

Bei den bisherigen Zeugenvernehmungen hatte ein Mann aus einem Nachbarzimmer der getöteten Seniorin von einem Besucher in der Tatnacht berichtet, der ihm über die Stirn gestreichelt und sich mit prüfendem Griff unter die Bettdecke vergewissert habe, ob er ein Mann oder eine Frau sei. Der Zimmernachbar will allerdings zwei Personen in seinem Raum bemerkt haben. Zeugen aus dem Bereich des Pflegepersonals hatten diese Aussagen zum Teil relativiert. Am Dienstag berichtete der Polizist aus der Erstvernehmung des 18-Jährigen, dieser habe gesagt, er habe den Mann auf die Stirn geküsst, worauf hin der Mann „Danke“ gesagt habe.

Umfeld des Angeklagten

Eine zum Tatzeitpunkt 16-jährige Mitbewohnerin der Jugendhilfeeinrichtung hat am Dienstag als Zeugin von einem Erlebnis mit dem Somalier erzählt. Dieser habe in der Tatnacht plötzlich in ihrem Zimmer gestanden und die Worte „Tod“ und „Sterben“ gesprochen. Dann sei er genauso plötzlich wieder verschwunden. Sie habe Blut auf seiner Kleidung gesehen, aber gedacht, es komme vielleicht von Nasenbluten. Schließlich sei ihr der Somalier bis zu jenem Tag immer als „lieb und nett“ erschienen. Die 16-Jährige widersprach anderen Zeugen, wonach sie den Somalier in der Tatnacht durch ihr Fenster wieder in die Wohngruppe gelassen habe. Ihr Fenster sei verschlossen und die Jalousie heruntergelassen gewesen: „Ich habe ihn nicht hereingelassen und ich habe sowas auch nicht erzählt.“

Der ebenfalls als Zeuge aussagende Halbbruder des Angeklagten, bei dem der 18-Jährige am Vorabend der Tat eine Zeit lang gewesen ist, sagte zum Verhältnis der beiden: „Wir treffen uns ab und an mal am Wochenende.“ Sein Bruder habe zeitweise etwas neben sich selbst gestanden. In einer früheren Aussage hatte er seinen Bruder folgendermaßen beschrieben: „Er geht so gebeugt, als wenn man ihm den Stecker rausgezogen hat.“

Der Bruder berichtete von schrecklichen Erlebnissen auf der Flucht, von denen ihm der 18-Jährige erzählt habe. So sei er in einem libyschen Gefängnis gefoltert worden, um Geld zu erpressen. Die Verletzungen am Bein, die von Schlägen mit einem Holzstück herrühren, habe er bei seinem Bruder gesehen. Auch das Gericht nahm am Dienstag eine Vernarbung des Angeklagten am Bein in Augenschein.

Fortgesetzt wird die Verhandlung am Mittwoch, 12. April, um 13.30 Uhr vor der Jugendkammer des Landgerichts Osnabrück.