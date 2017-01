Sicherheitspolitik: Scheuer schreibt CSU „Mega-Kompetenz“ zu

An Selbstbewusstsein mangelt es der CSU nicht. Bei der Winterklausur ihrer Bundestagsabgeordneten will sie Pflöcke in der Sicherheitspolitik einschlagen. Inwieweit sie mit der CDU einig werden wird, kommt wohl auch auf den Ton an.