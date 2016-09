Sicherheitsrat im Syrien-Konflikt weiter blockiert

dpa New York. Trotz der Eskalation des Kriegs in Syrien mit massiven Angriffen auf die Großstadt Aleppo hat sich der UN-Sicherheitsrat bei dem Thema erneut uneins gezeigt. „Wir sind zu keinen Schlussfolgerungen gekommen“, sagte der Ratsvorsitzende Gerard van Bohemen in New York nach einer Sitzung des Gremiums. Vor allem die Uneinigkeit zwischen Russland und der USA - beides Vetomächte im Sicherheitsrat - blockiert das Gremium im Syrien-Konflikt. UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien sagte, Aleppo erlebe derzeit eine „humanitäre Katastrophe wie sie in Syrien noch nicht erlebt worden ist“.