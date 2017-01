Sieben Tote bei Überfall auf philippinisches Gefängnis

Mehr aus diesem Ressort

Die CSU-Landesgruppe im Bundestag befasst sich auf ihrer Klausurtagung heute mit der Sicherheitslage in der Europäischen Union in Zeiten terroristischer Bedrohungen. Im oberbayerischen Kloster Seeon wird dazu der zuständige EU-Kommissar Julian King erwartet. mehr...

Straßen überschwemmt, Autos überflutet, einzelne Dämme überspült: Die Sturmflut an der Ostseeküste gefährdet Bereiche in Lübeck und Rostock, besonders getroffen wird Usedom. In Wismar steigt das Wasser 1,70 Meter höher als üblich. mehr...