Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 19 Jahre alte Fahrerin eines BMW gegen kurz nach 23 Uhr vom Melleschweg nach rechts in Richtung Nordhorn abbiegen. Der 47-jährige Fahrer eines aus Richtung Lingen mit hoher Geschwindigkeit herannahenden VW Passats versuchte noch, auszuweichen, streifte den BMW und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem Opel Zafira eines 33-Jährigen zusammen, der von Nordhorn in Richtung Lingen fuhr.

Empfehlung - Sieben Verletzte nach Unfall in Nordhorn

An der Unfallstelle waren neben der Polizei fünf Rettungswagen, zwei Notärzte und die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn eingesetzt. Anwohner der Lingener Straße leisteten Erste Hilfe. Die Bundesstraße blieb bis gegen 3.30 Uhr voll gesperrt.

Der Passat wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in zwei Teile gerissen. Die vier Insassen in dem BMW und der Passat-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Nordhorn. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 19 Jahre alte Fahrerin eines BMW gegen kurz nach 23 Uhr vom Melleschweg nach rechts in Richtung Nordhorn abbiegen. Der 47-jährige Fahrer eines aus Richtung Lingen mit hoher Geschwindigkeit herannahenden VW Passats versuchte noch, auszuweichen, streifte den BMW und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem Opel Zafira eines 33-Jährigen zusammen, der von Nordhorn in Richtung Lingen fuhr.

Auf der Lingener Straße (B213) in Nordhorn sind am späten Samstagabend drei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden sieben Menschen verletzt. Ein neunjähriger Junge erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Lingener Straße in Nordhorn. Foto: Werner Westdörp

