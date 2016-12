Siggi Wigger zeigt Ausstellung „Neuenhaus feiert“

Neuenhaus. Die Neuenhauser waren schon immer ein geselliges Völkchen. In besten Zeiten gab es in der Stadt mehr als 30 Gaststätten. Davon sind heute nicht mehr allzu viele übrig geblieben. Aber gefeiert wird an der Dinkel immer noch gerne. Das zeigt eine Foto-Ausstellung im Alten Rathaus.

Der in Neuenhaus lebende Fotograf Siggi Wigger hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als 5000 Fotos aufgenommen, die die Festkultur in der Stadt widerspiegeln. Aus diesem Fundus hat der 50-Jährige etwa 100 Motive ausgewählt, in verschiedenen Formaten auf glänzendem Papier abziehen lassen und anschließend in Schwarz und Silber gerahmt. Auf Einladung der Heimatfreunde Neuenhaus zeigt er diese Bilder unter dem Titel „Neuenhaus feiert“ im Erdgeschoss des Alten Rathauses.

Bislang zwölf Ausstellungen

Siggi Wigger berichtet im Bild von 25 Festen, die zwischen 2005 und 2016 in Neuenhaus gefeiert wurden. „Ich finde die Festkultur interessant, weil sie sehr vielfältig ist“, erzählt der Fotograf, der als Fachleiter für Physik am Studienseminar in Meppen und als Lehrer am Gymnasium Marianum in Meppen tätig ist. Siggi Wigger interessiert sich seit seinem 13. Lebensjahr für Fotografie und nimmt seine Bilder mit Spiegelreflexkameras von Nikon auf. Er hat mit seinen Arbeiten mehrere Preise gewonnen und kehrt mit „Neuenhaus feiert“ nach neun Jahren an den Ort seiner ersten von bisher zwölf Ausstellungen zurück.

„Wir freuen uns, dass unsere jährliche Ausstellung sich dieses Mal mit der jüngeren Geschichte von Neuenhaus befasst“, erzählt Georg Hagmann, Vorsitzender der Heimatfreunde. Die Mitglieder seien sehr dankbar, dass Siggi Wigger die Ausstellung bestückt habe. Der Umzug der Heimatfreunde an die Lager Straße habe in diesem Jahr kaum Möglichkeiten für eigene Arbeiten gelassen.

Freude, Begeisterung, Anteilnahme

Die meisten Fotos zeigen Musik- und Kulturveranstaltungen sowie Sportfeste. „Die Menschen stehen dabei im Mittelpunkt, nicht die Veranstaltungen“, sagt Siggi Wigger. Seine Aufnahmen zeigen Freude, Begeisterung und Anteilnahme – und das in unterschiedlichsten Blickwinkeln. Das diesjährige Schützenfest war die einzige Veranstaltung, bei der er extra für die Ausstellung fotografiert hat. Die anderen Aufnahmen entstanden bei Festen, die er ohnehin besuchte – als Neuenhauser Bürger oder als Autor von GN-Artikeln.

Die Ausstellung ist bis zum 18. Dezember sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen, dazu am 2. Weihnachtsfeiertag von 14 bis 18 Uhr.