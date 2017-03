Silas-Khalid Suntrup ist fasziniert von der Natur

Er engagiert sich im NABU und Fotografien der heimischen Tierwelt sind sein größtes Hobby. Silas-Khalid Suntrup aus Schüttorf würde auch beruflich am liebsten etwas in der Natur machen. GN-Szene stellt ihn vor.

Schüttorf. Natur und Fotografie – das sind zwei große Hobbys von Silas-Khalid Suntrup aus Schüttorf. Für die Natur interessiert sich der 19-Jährige bereits von Kindesbeinen an, seit 2014 engagiert er sich bei der örtlichen Kreisgruppe des Naturschutzbundes (NABU). „Schon im Kindergarten haben wir immer an Naturspaziergängen mit Heinz Bavinck teilgenommen, zum Beispiel haben wir in Schüttorf vom Kirchturm aus den Sonnenaufgang beobachtet. Bei den Wanderungen mache ich auch heute noch mit“, erzählt Silas-Khalid.

Arbeit im Vorstand

Zum Naturschutzverein ist der Obergrafschafter damals an der Oberschule in Schüttorf über seine ehemalige Biologielehrerin und Frau des 1. Vorsitzenden gekommen. Beim NABU sitzt Silas-Khalid als Beisitzer mit im Vorstand und leitet die Naturschutzjugend (NAJU), eine Kindergruppe des NABU, in Schüttorf. „Wir schauen uns zum Beispiel verschiedene Lebensräume wie Teichgebiete und die ringsherum lebenden Tierarten an“, berichtet der junge Schüttorfer.

Derzeit absolviert Silas-Khalid eine schulische Ausbildung in der Fachrichtung Umwelttechnik in Rheine. „Ich könnte mir später aber auch gut vorstellen, im Bereich Umweltpädagogik zu arbeiten. Leider gibt es hier nicht allzu viele Möglichkeiten.“ Neben der Arbeit mit der Kindergruppe nimmt der junge Mann sich auch eine Menge Zeit, um angeschlagene Wildtiere aufzupäppeln – Igel, Fledermaus und Co. werden mit viel Einsatz wieder fit für ein Leben in freier Wildbahn gemacht.

Bildergalerie Silas-Khalid Suntrup Bild / Bild kaufen Eisvogel Foto: Silas-Khalid Suntrup

Außerdem schreibt Silas-Khalid auch Pressemitteilungen und liefert zugleich die passenden Bilder: Das Fotografieren ist die zweite große Leidenschaft des engagierten Naturschützers. Hauptsächlich kommen Tiere vor die Linse, aber auch Landschaften und Personen finden sich als Motive wieder. Auf einer eigenen Homepage sind einige dieser Bilder zu sehen, am liebsten nimmt Silas-Khalid seine tierischen Motive als Porträt auf. „Von Bekannten oder Freunden aus dem Naturschutz bekomme ich immer wieder Tipps für besondere Motive. Viele Bilder entstehen auch zufällig, wenn ich draußen unterwegs bin“, berichtet Silas-Khalid.

Fotografien und Zeichnungen

Derzeit hat es dem 19-Jährigen vor allem die Beobachtungshütte an der neuen Umweltstation des NABU an der Weißen Riete angetan: An der Ausgleichsfläche der Stadt Schüttorf unweit des Quendorfer Sees lassen sich an zwei Teichen viele verschiedene Tierarten beobachten und natürlich auch fotografieren. Zusammen mit anderen Fotografen war Silas-Khalid auch schon auf einer Fotoausstellung unter freiem Himmel vertreten, die bereits im Nordhorner Tierpark zu sehen war und derzeit im Bentheimer Kurpark Station macht. Manche seiner Bilder setzt der Berufsschüler auch als Zeichnung um, zusätzlich bringt er Figuren und Charaktere aus Serien oder Filmen aufs Papier – momentan werden auch öfters Vorlagen für Tätowierungen angefragt.