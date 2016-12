Sinus Lefers: Spürsinn für das Machbare

Sinus Lefers ist am Sonnabend im Alter von 90 Jahren in Neuenhaus gestorben. Als Stadt- und Samtgemeindedirektor war er knapp 30 Jahre Chef des Rathauses in der Dinkelstadt. Ein Nachruf.

Neuenhaus. Fast ein halbes Jahrhundert lang hat Sinus Lefers die Geschicke von Stadt und Samtgemeinde Neuenhaus maßgeblich mitbestimmt. Als Stadt- und Samtgemeindedirektor war er knapp 30 Jahre Chef des Rathauses. Er führte die Kommune mit ruhiger Hand durch eine Zeit, die von Reformen und Umbrüchen geprägt war. Auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand 1991 verfolgte er mit großem Interesse die weitere Entwicklung von Neuenhaus – bis ins hohe Alter.

Sinus Lefers wurde 1926 in Osterwald geboren. Damit war er zwar kein waschechter Neuenhauser, aber ein Kind der späteren Samtgemeinde. Im April 1942, Sinus Lefers war gerade 16 Jahre alt geworden, begann er im Rathaus von Neuenhaus als Verwaltungslehrling seine berufliche Laufbahn. Sie führte ihn 1962 mit der vom Rat einstimmig getroffenen Wahl zum Stadtdirektor an die Spitze des Rathauses. 1970 begleitete Sinus Lefers die lange Zeit umstrittene Eingemeindung von Hilten, Grasdorf und Veldhausen in die Stadt Neuenhaus. 1974 folgte die Gründung der noch heute bestehenden Samtgemeinde, deren Aufgaben Sinus Lefers von Beginn an entschlossen anpackte. Der neue Rat wählte ihn im selben Jahr zum Samtgemeindedirektor, also zum hauptamtlichen Leiter des Rathauses, das nun nicht mehr nur für Neuenhaus, sondern auch für Lage, Georgsdorf, Esche und Osterwald zuständig war. Diese Funktion behielt er nach einer Wiederwahl im Jahr 1980 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand.

Lefers hatte stets gut zu tun

Der jährliche Kampf gegen das Hochwasser, die Ausweisung von Bauland für Wohnen und Gewerbe, die Gründung des Schulzentrums mit der damals ganz neuen Kooperativen Gesamtschule – Sinus Lefers hatte stets gut zu tun. Und er versah seine Arbeit mit Herzblut, schaute nicht auf Uhr und Dienstschluss. Das Wohl der Bürger sei sein oberstes Prinzip gewesen, hieß es bei seiner Verabschiedung 1991. Sinus Lefers erwarb sich in der Politik den Ruf eines harten Gesprächspartners, für die Mitarbeiter in der Verwaltung war er ein fürsorglicher Chef, dem die Ausbildung junger Kräfte wichtig war. Auch auf den Einsatz von Computern, der in den 1980er-Jahren gerade erst begann, legte Sinus Lefers großen Wert. „Er war Erster Diener von Stadt und Samtgemeinde“, sagt Günter Oldekamp, heutiger Bürgermeister der Samtgemeinde Neuenhaus. Sinus Lefers sei ein „Strippenzieher“ im besten Sinne des Wortes gewesen, der einen Spürsinn für das Machbare gehabt habe, betont Günter Oldekamp, der selbst 13 Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat.

Nach dem Ende seiner beruflichen Laufbahn engagierte sich Sinus Lefers in der Senioren-Union. Auch im Partnerschaftskomitee der Samtgemeinde war er aktiv, knüpfte Kontakte nach Boussy-Saint-Antoine in Frankreich und Zelów in Polen. Die Bürger in Neuenhaus sahen ihn – wie schon zu seiner Zeit im Rathaus – regelmäßig mit der Fietse durch die Stadt fahren. Sinus Lefers ging mit seiner Frau Hanni aber auch gerne auf Reisen. Das Ehepaar, das keine Kinder hatte, zog es in den Süden. In den letzten Jahren kümmerte sich Sinus Lefers um seine pflegebedürftige Frau. Sie starb 2014 im Alter von 87 Jahren. Zuletzt war auch Sinus Lefers krank und wurde von seiner Familie und einem Pflegedienst zu Hause umsorgt. Sinus Lefers, der am 29. März sein 90. Lebensjahr vollendet hatte, schlief am Sonnabend in seinem Wohnhaus in Neuenhaus friedlich ein. Er wird am Freitag beigesetzt.