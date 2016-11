So bedankt sich eine Firma bei Einbrechern

Nordhorn. Nach einem Einbruch kommen wohl die wenigsten Menschen auf die Idee, sich bei den Einbrechern zu bedanken. Doch genau das macht die Firma Elektro Koelmann aus Nordhorn – auf ganz besondere Art.

In der vergangenen Woche haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fenster der Firma aufgebrochen und aus den Geschäftsräumen eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen. Nun wendet sich die Firma mit einem Brief im Internet an die Einbrecher: „Liebe Einbrecher, auch, wenn wir über euren Besuch letzte Woche [...] nicht gerade erfreut waren, so wollten wir uns doch wenigstens an dieser Stelle einmal bedanken.“

Verweis auf die Öffnungszeiten

Danach folgt der Hinweis, dass um diese Uhrzeit nicht viel zu holen und eine Beratung nicht möglich sei, da die Mitarbeiter nachts nicht arbeiten. Generell wolle man den bestmöglichen Service bieten. „Jedoch sind wir bisher nicht auf die Idee gekommen, dass es Menschen gibt, die so verzweifelt unsere Hilfe und Kompetenz brauchen, dass sie uns sogar mitten in der Nacht aufsuchen.“

Bei Problemen jedweder technischer Art sei ein Besuch während der Öffnungszeiten vorzuziehen. „Wir schlagen daher vor, dass Sie sich an einem der kommenden Tage innerhalb unserer Öffnungszeiten noch einmal bei uns melden. Dann können Sie auch die Tür benutzen und müssen nicht so umständlich durchs Fenster krabbeln!“

Einfallsreichtum ohne Grenzen

Aber warum bedankt sich die Firma? Die Einbrecher hätten Schwachstellen aufgedeckt, die nun behoben seien. Außerdem gebe es an der Stelle nun mehr Licht, über das sich die Einbrecher freuen könnten. „Sollen wir auch noch für musikalische Untermalung sorgen?! Oder wie wäre es mit einer Begrüßungsdurchsage im Stil von Casablanca vielleicht: ‚Schau mir in die Augen Kleines…!‘“ Der Einfallsreichtum der Mitarbeiter kenne keine Grenzen. Die Einbrecher sollen sich einfach überraschen lassen.

Besondere Einfälle hat auch der Schreiber oder die Verfasserin des Briefes gezeigt. Für eine Stellungnahme war die Geschäftsführung von Elektro Koelmann nicht erreichbar. So bleibt fraglich, ob die Einbrecher bereits auf den Brief geantwortet haben. Sicher ist, dass ihr filmreifer Einstieg mit der Überwachungskamera festgehalten wurde.