Spektakulär war am Sonnabend der Unfall mit einem Treckergespann in Hoogstede-Scheerhorn. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Sein Leben verdankt er dem 22-jährigen Ersthelfer Dominik Santrau aus Emlichheim.

So rettet Ersthelfer Traktorfahrer in Hoogstede

Hoogstede. Den Verlauf des vergangenen Sonnabends hat sich Dominik Santrau eigentlich ganz anders vorgestellt. Als der 22-Jährige in Emlichheim in seinen älteren silbernen C-Klasse Benz einsteigt, will er einen Kumpel in Veldhausen abholen. Zusammen wollen sie zu den Emslandhallen nach Lingen fahren, um Karten für das „Santiano“-Konzert am heutigen Dienstag abzuholen.

Weil der Freund aber noch nicht soweit ist, muss Dominik Santrau noch 20 Minuten überbrücken und fährt einige Schleifen. Als er auf der Ölstraße im Hoogsteder Ortsteil Scheerhorn fährt, sieht er plötzlich einen Trecker mit angehängtem Muldenkipper. Der Hinterreifen des mächtigen Schleppers steht in Flammen.

Für den 22-jährigen Feuerwehrmann aus Emlichheim ist klar, was zu machen ist: „Handy raus und Notruf absetzen.“ Das Telefon noch am Ohr, hört er aus einem entgegenkommenden Auto: „Da hinten liegt jemand.“

Video Feuerwehrmann rettet Traktorfahrer: Ersthelfer im Interview Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Feuerwehrmann Dominik Santrau hat am Samstag in Hoogstede einen Traktorfahrer gerettet, der mit seinem Fahrzeug gegen eine Stromleitung geraten war. Im GN-Interview schildert er die dramatischen Minuten.

Dominik Santrau sprintet gleich los, rutscht zwischen Anhänger und Misthaufen aus und will sich am Hänger abstützen. „Da bekam ich gehörig einen gezogen“, sagt der 22-jährige und meint einen Stromschlag. Dass eine vom hochstehenden Kipper berührte Überlandleitung das ganze Gespann unter Hochspannung gesetzt hat, realisiert er zunächst nicht. Das Adrenalin ist dem ausgebildeten Ersthelfer auch so bis in jede Haarspitze geschossen: Er prüft die Atmung des bewusstlos am Boden liegenden Treckerfahrers und startet sofort mit der Wiederbelebung: 30 Mal drücken und zwei Mal beatmen – und das immer wieder. Geschätzt eine Viertelstunde. „Das kommt dir vor wie eine Stunde“, berichtet Santrau. Dann kommen die ersten Kameraden der alarmierten Feuerwehr Hoogstede, unterstützen Santrau und lösen ihn ab.

Die anrückenden Feuerwehrleute warnt der 22-Jährige noch: „Passt auf, der Anhänger steht unter Strom.“ Sonst hätte es weitere Verletzte gegeben. Erst als Fachleute den Strom abstellen und die Leitung erden, kann mit den Löscharbeiten des inzwischen lichterloh brennenden Gespanns begonnen werden.

Für Dominik Santrau ist nach dem Einsatz klar: „Ich würde es immer wieder so machen.“ Für ihn gilt: „Nicht wegschauen – helfen.“ Wer sich bei Bewusstlosen nicht sicher sei: „Einfach drücken, das ist das, was zählt.“

Die Feuerwehrleute, die zuerst am Einsatzort waren, sind vorsorglich im Krankenhaus in Nordhorn untersucht worden. Alle Beteiligten sind froh, dass EKG und Blutwerte in Ordnung sind.

Artikel zum Thema Traktorfahrer nach Stromschlag in Lebensgefahr