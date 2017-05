Söhne Mannheims und Stadt sprechen über kritisiertes Lied

dpa Mannheim. Die Söhne Mannheims und der Oberbürgermeister der Stadt, Peter Kurz, haben sich im Streit um heftige Kritik an Politikern in einem Song der Band an einen Tisch gesetzt. Beide Seiten wollen heute über das Gespräch informieren. Das Treffen habe mehr als drei Stunden gedauert, sagte ein Behördensprecher am späten Abend. Er sprach von einem „intensiven Austausch“. Oberbürgermeister Kurz hatte von der Band um Sänger Xavier Naidoo mit Nachdruck Aufklärung über „antistaatliche Aussagen“ gefordert.