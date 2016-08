Sommerakademie Kammermusik endet mit Musikfestival

Zum ersten Mal geht die Internationale Sommerakademie für Kammermusik an diesem Wochenende mit einem großen Musikfestival im Kloster Frenswegen zuende. Zum Auftakt spielt am Freitagabend das Quartett Berlin Tokio.

gnNordhorn. Am heutigen Freitag, 26. August, startet im Kloster Frenswegen erstmalig ein Festivalwochenende zum Abschluss der Internationalen Sommerakademie für Kammermusik. Der künstlerische Leiter, Professor Oliver Wille, hat zusammen mit einem renommierten Dozententeam spannende Konzertformate entwickelt. Nach drei intensiven Studienwochen werden alle 55 Studenten aus 14 verschiedenen Nationen ihr Können im Kloster Frenswegen unter Beweis stellen.

Ein Highlight im Eröffnungskonzert, das am heutigen Abend um 19.30 Uhr beginnt, ist der Auftritt des Quartetts Berlin Tokio (Beethoven op. 130/133). Die Musiker werden direkt nach dem Konzert aufbrechen, um zum Banff-Wettbewerb nach Kanada zu fliegen.

Im Nachtkonzert, das sich heute Abend ab 22.30 Uhr anschließt, werden in den Darbietungen so unterschiedliche Komponisten wie Franz Schubert, Maurice Ravel oder Igor Strawinsky zusammentreffen.

Am Sonnabend, 27. August, geht das Festival mit einem Lunchkonzert um 11.30 Uhr in die nächste Runde. Zusammen mit ihren Studenten wird hier die amerikanische Professorin und Pianistin Vivian Weilerstein in Dvoráks Klavierquartett zu hören sein.

Das Picknick-Familienkonzert ab 15.30 Uhr ist als Open-Air-Konzert konzipiert und präsentiert so ungewöhnliche Besetzungen und Stücke wie das Fagottquartett von François Devienne, aber auch prominente Streicherbesetzungen wie Dvoráks Quintett für Kontrabass und Streichquartett oder Johannes Brahms‘ wunderbares Streichsextett.

Ein Höhepunkt des Festivalwochenendes ist das Jubiläumskonzert am Sonnabend, 27. August, um 19.30 Uhr: Donald Weilerstein, ehemaliger Primarius des weltweit bekannten Cleveland Quartetts, wird zusammen mit Studenten Johannes Brahms spielen. Außerdem ist eine Komposition von Jörg Widmann („Fieberfantasie“) zu hören. Widmann unterbrach für kurze Zeit seine Arbeit an seiner Auftragskomposition für die Eröffnung der Elbphilharmonie, um im Kloster Frenswegen als „Composer in Residence“ seine Werke mit den Studenten zu bearbeiten.

In der Abschiedsmatinée am Sonntag, 28. August, um 11.30 Uhr legt die Internationale Sommerakademie für Kammermusik die Visitenkarte für 2017 aus. Die Teilnehmer bieten ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von Mozart, Beethoven, Poulenc, Ries und Britten.

Eintrittskarten für alle Konzerte sind im Vorverkauf beim Musikhaus „Die Taste“, bei der Buchhandlung Viola Taube, in Georgies LP- und CD-Laden, im Kloster Frenswegen und an der Abendkasse.

Weitere Informationen zum Festivalwochenende derInternationalen Sommerakademie gibt es online auf www.sommerakademie-kammermusik.com.