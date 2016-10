Sonne lacht zum Uelsener Herbstmarkt

Die Herbstsonne strahlte am Sonntag am blauen Himmel – und mit ihr um die Wette die Organisatoren des Herbstmarktes in Uelsen sowie die zahlreichen Besucher von nah und fern. Es wurde ein gelungener Herbstmarkt

Uelsen. Das sehr schöne Herbstwetter trug seinen Teil zu einem wieder einmal sehr gelungenen Markt in Uelsens „guter Stube“ im Ortszentrum bei. Ob auf den Straßen rund um die reformierte Kirche, auf der „Food-Meile“ im vorderen Bereich der Neuenhauser Straße, in der Wilsumer Straße und in der Mühlenstraße oder auf dem Auto-Ausstellungsgelände im Bereich der Volksbank Niedergrafschaft – überall sorgten große Menschenmengen dafür, dass es auf dem Marktgelände zuweilen schwierig war voranzukommen.

Die Sitzplätze vor den Cafes im Marktbereich und auf dem Platz am Alten Rathaus waren sehr begehrt, wenn nach einem ersten Marktrundgang eine Pause bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, einem Eis oder einem Erfrischungsgetränk angesagt war.

Voll auf ihre Kosten kamen auch die kleinen Marktbesucher. Verschiedene Hüpfburgen, ein Karussell, eine kleine Auto-Rennbahn, der Luftballonkünstler Johannes Scheerhorn, ein Dromedarpaar oder eine Schminkstation ließen die Herzen vieler Mädchen und Jungen höher schlagen.

Bildergalerie Herbstmarkt in Uelsen Bild / Bild kaufen Foto: Johann Vogel

Sehr gut kam bei den Marktbesuchern die erstmals aufgebaute „Food-Meile“ an, auf der an den diversen Imbiss- und Getränkeständen viele Köstlichkeiten angeboten wurden und wo sich im Laufe des Nachmittags bis in die Abendstunden hinein lange Schlangen bildeten.

Nicht nur das tolle Herbstwetter sorgte allerorten für gute Laune, auch die Musikund Tanzgruppen sorgten auf den Plätzen und Straßen für stimmungsvolle Unterhaltung. So gab es Livemusik auf der „Food-Meile“ und im Schatten der reformierten Kirche. Zudem gaben die Grafschafter Country Singers und die Kapelle „Les Miezerables“ aus Weerselo Proben ihres Könnens, und die Country Line Dancer-Gruppe „Veenlust“ aus Bergentheim beeindruckte das Publikum mit ihrem Western- und Country-Tanz-Programm.

Mit Einbruch der Dunkelheit wurde es noch einmal sehr stimmungsvoll, als die Feuerwehr und die Spielmannzüge der Uelsener Schützenvereine den Fackelzug der Kinder durch den Ortskern begleiteten und damit für einen weiteren Höhepunkt auf dem erfolgreichen Herbstmarkt sorgten.