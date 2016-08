Sonne pur in der Grafschaft: Teils Hitzefrei

Der Sommer gibt derzeit noch einmal alles. Am heutigen Donnerstag werden es bis zu 33 Grad in der Grafschaft, am Freitag bis zu 31 Grad. Einige Schulen haben daher beschlossen, Hitzefrei zu geben.

Nordhorn. Die heißen Temperaturen bringen die Grafschafter mächtig ins Schwitzen. Mindestens noch am Donnerstag und Freitag klettern die Temperaturen über 30 Grad. Manche Schulleiter haben daher entschieden, ihren Schülern Hitzefrei zu geben. Dazu zählen unter anderem das Gymnasium am Stadtring in Nordhorn und die Grundschule Roggenkamp in Nordhorn sowie das Lise-Meitner-Gymnasium in Neuenhaus – die Oberstufenschüler müssen die Schulbank allerdings noch drücken. An der Oberschule in Schüttorf gibt es nach der 6. Stunde Hitzefrei.

An der Grundschule auf dem Süsteresch in Schüttorf gibt es kein Hitzefrei. Dafür gibt es für die Schüler am Freitag eine Wasserparty hinter der Vechtehalle mit Wasserpistolen und Planschbecken, teilt die Schule mit. Ähnlich sieht es an der Grundschule in Emlichheim aus: Kein Hitzefrei, dafür lockeres Spielen während der Betreuungszeit. Auch an der Grund- und Hauptschule in Gildehaus bleiben die Schüler wie gewohnt in der Schule. „Die Eltern verlassen sich ja auf die Betreuungszeiten“, teilte eine Sprecherin der Schule den GN mit. Am heutigen Donnerstag lernen auch die Schüler am Schulzentrum Lohne bis zum Schluss. Vielleicht gebe es aber morgen Hitzefrei, das könne aber erst am Freitagvormittag entschieden werden, hieß es auf GN-Anfrage.

Laut Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums muss jede Schule individuell bestimmen, wann die Schüler Hitzefrei bekommen und wann nicht.

