Sparkasse will schlanker und effizienter werden

Die Kreissparkasse will trotz des zunehmenden Zins- und Regulierungsdrucks in der Fläche präsent bleiben. Für 2016 hat sie nun ihren Jahresabschluss vorgestellt.

Nordhorn. Der Jahresabschluss der Kreissparkasse weist eine um vier Prozent auf 1,715 Milliarden Euro gestiegene Bilanzsumme aus (plus 65,6 Millionen Euro). Im Einlagengeschäft legte die Kreissparkasse überdurchschnittlich um 7,4 Prozent (79 Millionen Euro) zu, das Kundenkreditvolumen stieg um 2,9 Prozent (39,7 Millionen Euro). Unter dem Strich schließt die Bilanz mit einem Jahresüberschuss nach Steuern und Bewertung in Höhe von 4,4 Millionen Euro (wie im Vorjahr). Davon werden wiederum 300.000 Euro als Gewinn an den Landkreis abgeführt, 4,1 Millionen Euro werden in die Rücklagen eingestellt.

„Wir sind zum Wachstum verurteilt“, sagen die Sparkassenvorstände Hubert Winter und Norbert Jörgens. Zunehmender Margendruck führe zu sinkenden Erträgen. „Wir können nur aus dem Gewinn das notwendige Eigenkapital produzieren“, so Winter.

Die Führung der Kreissparkasse verweist auf die drei großen Herausforderungen der Branche: Das weiterhin historisch niedrige Zinsumfeld erfordere, so Winter, „einige Kreativität“, um ausreichende Erträge generieren zu können. Der zunehmende Regulierungsdruck seitens der Europäischen Union führe zu deutlich erhöhtem Personal- und Finanzaufwand und damit zu Kosten, die erwirtschaftet werden müssen. Und die Digitalisierung verändere das Kundenverhalten massiv und zwinge die Kreditwirtschaft, sich mit verändertem Angebot auf dieses Verhalten einzustellen.

Um Kosten zu senken und die Ertragskraft der Kreissparkasse langfristig zu sichern, habe man eine strategische Mehrjahresplanung auf den Weg gebracht, deren erste Früchte man jetzt ernten könne. Hubert Winter: „Wir sind gut im Plan.“

Die Kreissparkasse will schlanker und effizienter werden, aber ihr kundennahes Beratungsangebot in der Fläche erhalten. Hubert Winter und Norbert Jörgens bekennen sich zum Filialnetz der Kreissparkasse. Schließungen seien nicht geplant. „Unsere Filialen bleiben erhalten, aber sie werden sich verändern“, so Winter.

Die Digitalisierung aller Lebensbereiche schaffe für die Banken einen neuen Wettbewerb – und für die Kunden eine neue Form der Selbstständigkeit. Die Kreissparkasse reagiert darauf, indem sie traditionelle Servicedienstleistungen zurückfährt, weil die Kunden diese Dienstleistungen immer weniger nachfragen. Im Gegenzug werden aber Beratungskompetenzen ausgebaut. Als Beispiel dafür nennt Norbert Jörgens die Wohnungsbauberatung. Die bleibe in den Geschäftsstellen vor Ort und werde nicht – wie in anderen Landesteilen – zentralisiert.

Schlanker werden heißt für die Kreissparkasse aber auch: Sie fährt ihren Personalbestand in den kommenden Jahren allmählich zurück. So werden weniger Auszubildende als in früheren Jahren eingestellt. „Aber allen, die zu uns kommen, bieten wir eine Bleibeperspektive“, versichert Winter. Außerdem hat die Kreissparkasse eine frühere interne Vorruhestandsregelung wieder aktiviert. Sie ermöglicht bis zum Jahr 2031 Dutzenden älterer Mitarbeiter, in eine vorgezogene Altersteilzeit zu wechseln.

Die Veränderungen durch voranschreitende Digitalisierung sieht die Kreissparkasse auch als Chance. „Mit kundenfreundlichen Lösungen bauen wir unser Online-Angebot zielstrebig aus“, erklären Winter und Jörgens. Sie verweisen auf die längst auch in der Grafschaft viel genutzte Banking-App „Sparkasse“ mit ihrer Foto-Überweisungs-Funktion, auf das Handy-zu-Handy-Bezahlverfahren „Kwitt“ und auf das elektronische Postfach für das Girokonto. Seit Anfang des Jahres steht zudem in allen 16 Grafschafter Geschäftsstellen freies WLAN zur Verfügung.