SPD-Kreistagsfraktion wählt Will zum Vorsitzenden

gn Nordhorn. In der konstituierenden Sitzung der 15 Kreistagsmitglieder der SPD Grafschaft Bentheim wurde Gerd Will einstimmig zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Jens Boermann (Schüttorf), Silvia Pünt-Kohoff (Nordhorn) und Andrea Klokkers (Wilsum) ebenfalls einstimmig gewählt. In der anschließenden Klausurtagung der neu gewählten Fraktion, standen die Themen Schülerbeförderung, Kita-Gebühren und Weiterplanung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) von Neuenhaus bis Coevorden im Mittelpunkt der Zwischenberichte und der anschließenden Diskussion. Die SPD-Kreitagsfraktion plant, nachdem im November das Niedersächsische Nahverkehrsgesetz im Landtag abschließend behandelt wird, die zügige Umsetzung in der Grafschaft Bentheim. „Wenn wir schon mehr Geld aus Hannover erhalten, so soll, kombiniert mit den rückgestellten Mitteln des Landkreises, über eine halbe Millionen Euro für zusätzliche Schülerbeförderung der Klassen 11 bis 13 zum Einsatz kommen“, so der Fraktionsvorsitzende Gerd Will: „Wir wollen im Dezember-Kreisausschuss das Thema erneut auf die Tagesordnung setzen lassen.“

Bereits im Wahlkampf hatte die SPD darauf hingewiesen, dass der Elternanteil an den Kita-Gebühren, wie bereits in einigen Kommunen und einige Bundesländern praktiziert, weiter zurückgeführt wird, um die Haushalte junger Familien zu entlasten. Derzeit gebe es eine große Bandbreite zwischen 15,76 Prozent Elternanteil in Emlichheim, bis zu 22,03 Prozent Elternanteil an den Kita-Gebühren in Nordhorn. Daraus ergäben sich erhebliche Ungleichheiten bei den Belastungen für die Eltern. „Hier will die SPD ansetzen und durch neue Modelle deutlich machen, dass es zumindest im Kreisgebiet keine großen unterschiedlichen Belastungen für die jungen Familien geben darf“, so Will.

Intensiv beschäftigte sich die Fraktion mit der Weiterführung des SPNV von Neuenhaus bis Coevorden. Dazu soll die Verwaltung im Dezember einen Zwischenbericht erstellen über Investitionen in Oberbau und Schiene, Planungsstand der über 40 Bahnübergänge zwischen Neuenhaus und Coevorden und grenzüberschreitende Pläne bezüglich der Vorbereitung vertraglicher Reglungen mit den Niederlanden.

