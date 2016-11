SPD lässt sich bei Kanzlerkandidaturfrage nicht drängen

dpa Berlin. Die SPD will sich in der Frage der Kanzlerkandidatur nicht von der Union zu überstürzten Entscheidungen treiben lassen. Parteivize Ralf Stegner sagte der dpa: „Was wir tun, und wann wir es tun, beraten wir in der Führung.“ Nachdem CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel ihre Kandidatur für eine vierte Amtszeit angekündigt hat, wächst der Druck auf SPD-Chef Sigmar Gabriel, sich zu erklären, ob er 2017 gegen Merkel antritt. Heute kommen in Berlin Präsidium und Parteivorstand der Sozialdemokraten zusammen. Eine Entscheidung in der K-Frage solle aber noch nicht fallen, heißt es in Parteikreisen.