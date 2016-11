Am Sonnabend, 12. November, lädt die Abteilung Jugendarbeit der Stadt von 10 bis 17.30 Uhr wieder mit bewährten und vielen neuen Angeboten in die „Alte Weberei“ ein.

Spieletag am Samstag in Nordhorn

tk Nordhorn. Zu den Aktionen und Informationen rund um das Thema Spielen sind besonders Kinder und Familien in das „Kulturzentrum Alte Weberei“ an der Vechteaue 2 in Nordhorn eingeladen. Der Eintritt zu dem Spielevergnügen ist wie immer frei.

Das große Holzspektakel gehört alljährlich zu den mit Abstand beliebtesten Angeboten des Spieletages. In der Abteilung Jugendarbeit ist man sicher: „Tausende von kleinen Holzstäben werden Groß und Klein gleichermaßen in ihren Bann ziehen und zum Turmbauen anregen.“ Die Mitarbeiterinnen des Oldenburger „Spielefanten“ wollen am kommenden Sonnabend im Laufe des Tages zudem kleine Turmbauwettbewerbe anbieten und begleiten.

Spieleliste: Das Spieleteam der Stadt Nordhorn stellt wieder die aktualisierte Nordhorner Spieleliste 2016/2017 mit vielen besonders empfehlenswerten Gesellschafts- und Brettspielen für Familien vor: „Ohne langes Regellernen können die Spiele, angeleitet in kleiner Runde, sofort ausprobiert werden. Gerade in der Vorweihnachtszeit soll beim Spieletag ein Informationsangebot mit Brett- und Gesellschaftsspielen für alle Altersgruppen gemacht werden.“

Besonderen Spaß versprechen dabei Maxiversionen der Kinderspielklassiker „Zicke Zacke Hühnerkacke“, „Rush Hour“ sowie „Speed-Cup“.

Musikaktion: „Sinfonie in Blech“ ist der Titel einer Musikaktion des Mobilen Musikmuseums Düsseldorf, das ebenfalls auf dem Spieletag zu Gast ist. Viele Instrumente und Gegenstände laden ein, den Klang verschiedener Materialien spielerisch zu erkunden. Zur Auswahl stehen Schlagorgel, Monsterflöte, Pumporgel und vieles mehr. Einen Mitmachzirkus mit verschiedenen Zirkusdisziplinen wie Jonglieren, Akrobatik und Seiltanz bietet das Theaterpädagogische Zentrums Lingen (TPZ).

Im Bereich Computerspiele lädt der Medienpädagoge Jens Wiemken aus Vechta in diesem Jahr zu „Super Marios Geburtstagsnachparty“ ein. Beim Spielen diverser Videospiele der Reihe soll das 30-jährige Jubiläum des berühmtesten Klempners der Welt nachgefeiert werden. Eltern dürfen mitspielen. Für sie gibt es außerdem auf Nachfrage eine zusätzliche Beratung rund um Computerspiele.

Tischfußball ist ein weiteres Spieletagangebot. Könner zeigen, wie es geht und laden zum Mitspielen ein. Alte und neue Holzbrettspiele werden von einem Hobbybastler vorgestellt, der seine Spiele erklären und vorführen wird. In der Kinder-Kreativ-Werkstatt können kleine Spiele selbst hergestellt und mitgenommen werden.

Das Würfelstapelspiel „Dice Stacking“ soll für verblüffte Reaktionen sorgen und kann auch ausprobiert werden. Fachschülerinnen der Berufsbildenden Schulen laden junge und alte Menschen mit und ohne Behinderung zu Mitmachtänzen ein.

Die Bremer Initiative „Aboinudi“ wird Fingerfadenspiele vorstellen und auch die Ballonstation, an der Ballonfiguren selbst hergestellt werden können, lädt zum Mitmachen ein.

Tauschen und kaufen ist das Motto auf dem traditionellen Spieletagflohmarkt. An 50 Ständen werden ausschließlich Spielsachen von Privatleuten angeboten. Die Stände sind inzwischen alle vergeben.

Weitere Auskünfte zum Spieletag erteilt Friedbert Porepp von der Abteilung Jugendarbeit unter Telefon 05921 878332.