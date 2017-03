Sport- und Freizeitpark plant Werbung auf Messen

Nordhorn. „Wir sind jetzt beinahe ein Jahr dabei und dafür läuft es wirklich sehr gut“, meint Thomas Kolde, Geschäftsführer der Lebenshilfe, die das Hostel „moveInn“ betreibt. Gerade bei Übernachtungsangeboten sei das erste Jahr schwierig, da Urlauber eine gewisse Vorlaufzeit bei den Buchungen haben. Eine zusätzliche Unsicherheit war die Frage, ob die Eissporthalle Bestand hat (die GN berichteten). „Nun scheint der Eissport für die kommenden zwei Jahre gesichert zu sein, damit sind wir auf einen guten Weg“, meint Kolde. Der Zusammenschluss der Unternehmer im Sport- und Freizeitpark hoffe auf ein baldiges Zukunftskonzept für den Eissport seitens des Landkreises. Der politische Beschluss soll Ende März gefällt werden. „Soweit wir etwas tun können, werden die Eissporthalle unterstützen“, sagt Thomas Kolde.

Die Betreiber des Parks waren am Dienstag stolz darauf, dass sie in der vergangenen Woche die 1000. Sportpark-Card, mit der Übernachtungsgäste Rabatte erhalten, aushändigen konnten. „Jetzt müssen wir noch bekannter werden“, findet Kolde. Mit dem Sport- und Freizeitpark habe man ein Alleinstellungsmerkmal in der Region geschaffen, dieses müsse man nun nach außen tragen. „Wir haben hier etwas Außergewöhnliches geschaffen und darauf dürfen wir auch stolz sein“, sagt auch Dr. Michael Angrick, Geschäftsführer der Bäderbetriebe Nordhorn/Niedergrafschaft.

2017 sei spannend für das Zentrum, da der erste Besucheransturm abebbe und die einzelnen Betriebe sich nun behaupten müssen. „Da ist es das Beste, die Kunden und Gäste sehr zufriedenzustellen, sodass sie wiederkommen und uns weiterempfehlen“, sagt „moveInn“-Betriebsleiter Volker Friese. Das Netzwerk wolle dafür noch besser zusammenarbeiten: „Wir können uns in einem kleinen Urlaubsprogramm super abwechseln und abstimmen. Wenn die Sonne scheint, geht es in den Tierpark, wenn es regnet, können die Kinder ins Spieleparadies ,Crocky‘ gehen.“ Erstmals gebe es somit ein „Schlechtwetterangebot“ für Touristen in Nordhorn, meint Friese. Doch auch viele Grafschafter informieren sich über die neuen Angebote in der Kreisstadt, berichtet Helga Eberhard vom VVV-Nordhorn.

Viele Sportteams fänden bereits den Weg in den Park, nun sollen gezielt Familien, Touristen und auch Schulklassen angesprochen werden. Friese hofft, noch in diesem Jahr „die perfekte Klassenfahrt“ mit einigen Angeboten planen zu können. Dazu sei es denkbar, sich mit Partnern außerhalb Nordhorns zusammenzuschließen. „Wer nach Nordhorn kommt, der möchte meistens nicht seinen kompletten Urlaub in dieser Stadt verbringen, sondern auch die Umgebung erkunden“, weiß Sonja Scherder, Geschäftsführerin des Grafschaft Bentheim Tourismus.