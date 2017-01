Sport und Gala verschmelzen auch bei 20. Auflage

Nordhorn. Die Sportgala der Stadt Nordhorn feierte in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Zum 20. Mal ehrte die Stadt ihre erfolgreichen Athleten in diesem feierlichen Rahmen und wieder einmal verschmolzen damit die Elemente Sport und Gala zu einem großen Sportlerball. Die rund 800 Gäste bekamen am Freitagabend ein besonderes Programm serviert, das Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne präsentierten. Damit bewegte sich der Nordhorner Sportlerball in Sachen Moderation auf Augenhöhe mit der großen Galavorstellung in Baden-Baden, bei der alljährlich die Gewinner der deutschen Sportlerwahl präsentiert werden.

Die Bekanntgabe der Sieger der GN-Sportlerwahl war auch in diesem Jahr eines der Highlights der Ballveranstaltung im Euregium. Verleger Jochen Anderweit ließ es sich nicht nehmen, die Siegertrophäen persönlich zu übergeben. Zwar konnten einige der Nominierten aus sportlichen Gründen nicht persönlich vor Ort sein, die begehrten Trophäen für den ersten Platz fanden aber alle eine Abnehmerin oder einen Abnehmer.

Bevor die Gewinner der GN-Wahl bekannt gegeben wurden, hatte die Stadt Nordhorn mit Johann Vrielmann (Heseper SV) und Wilfried Warnecke (TV Nordhorn) nicht nur zwei verdiente Ehrenamtler, sondern vor allem die erfolgreichen Sportler der Kreisstadt für ihre Leistungen im abgelaufenen Jahr ausgezeichnet. Bürgermeister Thomas Berling und der Sportausschuss-Vorsitzende Johannes Huesmann als Debütant ehrten die Athleten.

Das Gala-Publikum bekam darüber hinaus einmal mehr akrobatische Leckerbissen und sportliche Höhepunkte geboten: Diabolo-Meister Phil ließ seine „Sportgeräte“ durch die Luft schnurren, zudem „schwirrte“ die aus Nordhorn stammende Trampolinturnerin Phyllis Lensker, ehemalige GN-Nachwuchssportlerin des Jahres und zweifache Jugend-Vizeweltmeisterin, unter dem Hallendach des Euregiums. Die erstklassige „Kanakovs Group“ zeigte darüber hinaus atemberaubende Darbietungen auf dem so genannten russischen Barren, einem biegsamen, etwa zehn Zentimeter breiten Balken.

Für stimmungsvolle Tanzmusik im Euregium sorgte bis tief in die Nacht hinein die Gruppe „Noble Composition“. Kurz nach Mitternacht knisterte es zwischenzeitlich noch einmal richtig, als die wertvollen Hauptpreise der Tombola vergeben wurden. Den Hauptgewinn, eine elftägige Kuba-Kreuzfahrt mit einem Abstecher nach Jamaika, gewann Mandy Schräer aus Emsbüren, die zusammen mit ihrem Freund Philipp Lammers aus Lingen den von „Plantours“ gestifteten Preis entgegennahm.

Nordhorn: Sie waren überrascht, vor allem aber überglücklich: Am Abend wurden im Euregium die besten Sportler des vergangenen Jahres geehrt. Wir haben nach dem Triumph mit Ihnen gesprochen.