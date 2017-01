Stabwechsel in der Euregio-Klinik

Mehr aus diesem Ressort

Der Tierpark Nordhorn veranstaltet auch in diesem Jahr wieder plattdeutsche Abende im „Malle Jan“. Im Februar sind zwei „Plattdütsch-Abende“ geplant. mehr...

Seit der Brandstiftung vom 2. Oktober 2016 ist das Kinderspielparadies „Crocky“ im Nordhorner Sportpark geschlossen. Nach Renovierung soll es am 3. Februar wieder eröffnen. Vom Brandstifter fehlt noch immer jede Spur. mehr...

Am Wochenende führt das Ensemble von Musical Generation das Stück „Moulin Rouge – neu vertanzt“ in der Alten Weberei in Nordhorn auf. Ein Interview mit der Truppe kurz vor der Premiere. mehr...