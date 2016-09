Stadt und Kreis „Leuchttürme für den Klimaschutz“

Der Landkreis Grafschaft Bentheim und die Stadt Nordhorn sind in Hannover beim Wettbewerb „Klima Kommunal“ ausgezeichnet worden. Beide erhielten für ihre Klima-Projekte jeweils einen Preis in Höhe von 2000 Euro.

gn Hannover. Kreisrat Dr. Michael Kiehl und Klimaschutzmanager Stephan Griesehop sowie Stadtbaurat Thimo Weitemeier und Klimaschutzmanagerin Lizzi Sieck nahmen am Montag die mit jeweils 2000 Euro dotierte Auszeichnung in Hannover von Umweltminister Stefan Wenzel entgegen. Die Vertreter von Stadt und Landkreis freuten sich, dass gleich zwei „Leuchtturmprojekte“ unter den 19 prämierten Maßnahmen aus der Grafschaft Bentheim stammen.

Der Preis „Klima Kommunal“ wurde vom niedersächsischen Umweltministerium, der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen und den niedersächsischen Spitzenverbänden ausgelobt. Er zeichnet Vorreiterkommunen in Niedersachsen aus, die sich besonders für den Klimaschutz einsetzen.

Die Stadt Nordhorn wurde von der Jury für die Erstellung des energetischen Quartierskonzepts Blumensiedlung ausgezeichnet. In dem Konzept wird die Blumensiedlung mit ihren übergeordneten Strukturen „Energieversorgung und Verkehr“ sowie anhand der einzelnen Gebäudetypen analysiert. Im Ergebnis werden Maßnahmenvorschläge zur energetischen Aufwertung zusammengestellt. Die Jury lobte in Ihrer Festrede die strategische Herangehensweise, die ganzheitliche Betrachtung, aber auch die Umsetzungsfähigkeit einzelner Maßnahmen durch Zuordnung der passenden Förderprogramme. Besonders positiv bewertet wurde die Möglichkeit, dieses Projekt auch auf andere Stadtgebiete und Regionen zu übertragen.

Vorbildliches und innovatives Projekt

Für seine Veranstaltungsreihe „Klimaschutz in der Grafschaft Bentheim“ ist der Landkreis Grafschaft Bentheim ausgezeichnet worden. Die Fachjury des Wettbewerbs bewertete die Veranstaltungsreihe, die das Klimaschutzmanagement des Landkreises zusammen mit der Volkshochschule Grafschaft Bentheim seit September 2014 anbietet, als vorbildliches und innovatives Projekt im Bereich der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit für den Klimaschutz. Der Landkreis biete seinen Bürgerinnen und Bürgern mit den Veranstaltungen einen unabhängigen, niederschwelligen und kostenlosen Einblick in die verschiedensten Aspekte des Klimaschutzes und der Energiewende vor Ort, lobte die Jury.

Beleg für vielfältige Bemühungen für den Klimaschutz

Für Kreisrat Michael Kiehl und Stadtbaurat Thimo Weitemeier sind die Auszeichnungen ein Beleg für die vielfältigen Bemühungen für den Klimaschutz im Landkreis Grafschaft Bentheim. Klimaschutzmanager Griesehop betont, dass mit den regelmäßigen Veranstaltungen und Informationsabenden des Landkreises die komplexen Themen „Klimaschutz, Energieeffizienz und Erneuerbare Energie“ auch für Laien verständlich und „greifbar“ gemacht werden. Insgesamt wurden im Rahmen der Veranstaltungsreihe in den letzten zwei Jahren mehr als 30 Veranstaltungen organisiert, an denen über 750 Grafschafterinnen und Grafschafter teilnahmen. Als nächster Termin steht bereits am Dienstag, 9. September, die Besichtigung des Hofkraftwerks der Familie Ruschulte in Ohne an.

Klimaschutzmanagerin Sieck sieht für die konkrete Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudebestand der Nordhorner Blumensiedlung eine große Chance. Das aktuell als Informationsbroschüre vorliegende „Energetische Quartierskonzept“ gibt den Eigentümern ganz konkrete Modernisierungsvorschläge für die verschiedenen Haustypen in der Blumensiedlung. Dadurch liegt jedem Hauseigentümer je nach gewünschtem Umfang der Modernisierung ein erster Ansatzpunkt vor, wie er zum Klimaschutz vor Ort beitragen und damit auch Kosteneinsparungen erzielen kann. Das Konzept wird voraussichtlich im September offiziell verabschiedet.