Stadt und Polizei erleichtert: Ruhiger „Oktober“

Nordhorn. Ein Sprecher der Nordhorner Polizei berichtete am Montag auf Anfrage der GN: „Es gab speziell in der Nacht zu Sonntag keine besonderen Vorkommnisse – es ist alles relativ ruhig verlaufen. Die Kollegen vom Nachtdienst hatten eine ziemlich stressfreie Schicht.“

Video Nordhorner Oktober Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Tausende Besucher kamen bei bestem Wetter zum 40. „Nordhorner Oktober“ in die Innenstadt.

Ähnlich angetan vom Gesamtverlauf des zweitägigen Oktoberfestes ist auch Gertrud Brunsch, Abteilungsleiterin „Entwässerung und Stadtbildpflege“ beim Fachbereich „Öffentliche Flächen„ der Stadt Nordhorn: „Was das Müllaufkommen angeht, so hat sich das Konzept des VVV Nordhorn erneut bewährt, die gewerblichen Standbeschicker wie auch die Flohmarkt-Anbieter zu verpflichten, die eigenen Hinterlassenschaften auch selbst zu entsorgen.“

Zu dem „restlichen“, vornehmlich durch Besucher verblieben Unrat erklärt Gertrud Brunsch: „Bei dem Super-Besuch des Festes habe ich mit mehr Aufwand für meine Mitarbeiter gerechnet. Wir sind am Sonntagmorgen mit einem Dreier-Team und der Kleinkehrmaschine im Einssatz gewesen. Die dabei zusammengetragenen Menge an Abfall ist ungefähr mit dem Volumen einer Radladerschaufel gleichzusetzen.“

Positiv in Erinnerung ist Gertrud Brunsch auch die Kneipenmeile Ochsenstraße: Auch hier war es am Sonntagvormittag recht sauber und aufgeräumt“, lobt die Abteilungsleiterin beim Fachbereich „Öffentliche Flächen“.

Die Betreiber des Restaurant Frentjen in der Hauptstraße sind ebenfalls vom Verlauf des Stadtfestes angetan: „Es gab in unserem Bereich keine Randale oder Zerstörungen – alles war friedlich bei bester Stimmung“, fasst Senior Frentjen seine Eindrücke gegenüber den GN zusammen. Beatrix Huesmann von der der gleichnamigen Fleischerei in der Hauptstraße sieht es ähnlich: „Ich bin angenehm überrascht – vor allem die jungen Leute haben sich sehr zivilisiert verhalten“, freut sich die Nordhorner Geschäftsfrau.