Stadt vergibt öffentliche Aufträge elektronisch

gnNordhorn. Was ändert sich für die Bieter? Mit der elektronischen Vergabe wird der gesamte Beschaffungsvorgang online durchgeführt.

Mit dem Deutschen Vergabeportal (www.dtvp.de) habe sich die Stadt eine Vergabeplattform an die Seite geholt, die über langjährige Erfahrungen in der elektronischen Vergabe verfügt und sich nach Ansicht der Verwaltung in der Anwendung als äußerst bedienerfreundlich erwiesen hat. Um die Vergabeplattform zu nutzen, muss keine zusätzliche Software installiert werden, heißt es aus dem Rathaus. Das System unterstütze zudem den Bieter dabei, sein Angebot formal korrekt abzugeben. Bei technischen Fragen stehe ein Support zur Verfügung.

Einerseits können die Ausschreibungsunterlagen aus dem Netz heruntergeladen werden. Die gesamte Ausschreibung wird im Internet abgewickelt. Andererseits können Bieter ihre Angebote ebenfalls online auf der entsprechenden Vergabeplattform abgeben. Papier muss zukünftig nicht mehr in die Hand genommen werden, erklärt die Stadt.

