Stadtbibliothek: Viel los im Literaturfrühling

gn Nordhorn. Den Auftakt der Lesereihe in den Nordhorner Literaturfrühling macht der Schriftsteller, Musiker und Drehbuchautor Thommie Bayer. Am Dienstag, 17. Januar, stellt er ab 20 Uhr sein neues Buch „Seltene Affären“ vor. Zum Inhalt: Von Montag bis Donnerstag führt Peter Vorden ein Feinschmecker-Restaurant in Lothringen. Danach beginnt sein richtiges Leben. Denn dann zieht Vorden sich zurück in seine deutsche Wohnung und schreibt für seinen Bruder Kurzgeschichten. Seine eigenen Beziehungen stellt er dabei immer wieder in den Hintergrund.

Der Nordhorner Bernd Durstewitz hat erstmals Kindergeschichten geschrieben. Illustriert wurden „Dumbis Abenteuer“ von Schülern aus dem Leistungskurs Kunst des Nordhorner Gymnasiums. Unter Anleitung des Kunstlehrers Torsten Kaufmann werden im Februar die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit unter dem Motto „Wie ein Bilderbuch entsteht“ gezeigt.

Eröffnet wird die Ausstellung am Mittwoch, 1. Februar, um 19 Uhr. In den darauffolgenden Wochen lesen die Vorlesepatinnen der Bibliothek aus diesen Geschichten vor. Der Nordhorner Rezitator Reinhard Prüllage trägt am Mittwoch, 15. Februar, 20 Uhr, Texte von Ernst Jandl vor.

Der Niederländer Arnon Grünberg war mit seinem neuen Roman „Muttermale“ auf der jüngsten Frankfurter Buchmesse einer der erfolgreichsten Schriftsteller. Sein Buch über zwei Menschen, die ohne Wenn und Aber aneinandergebunden sind, stellt er am Mittwoch, 15. März, um 20 Uhr vor.

Stephan Orth berichtet am Dienstag, 21. März, aus seinem aktuellen Buch „Couchsurfing in Russland – Wie ich fast zum Putin-Versteher wurde“. In Texten und Bildern zeigt er ein Land, in dem die Politik verzweifeln und die Menschen hoffen lassen.

Das „Ruhrpott-Original“ Frank Goosen kommt am Dienstag, 25. April, um mit seinem aktuellen Werk „Mein ich und seine Bücher“ einen humorvollen Überblick über sein bisheriges literarisches Schaffen zu geben.

Der Grafschafter Online-Stammtisch trifft sich am Montag, 8. Mai, zum zweiten Mal in der Bibliothek. Die Teilnehmer tauschen sich über die aktuellen Tendenzen in den sozialen Medien aus.

Abschluss und Höhepunkt des Frühjahrsprogramms bildet eine Lesung mit dem Kolumnisten Axel Hacke. Mit seinem neuen Buch „Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“ betrachtet er auf seine typisch humorvolle Art am Dienstag, 27. Juni, ab 20 Uhr die großen Fragen des Lebens. Zum Beispiel: Woher kommen wir, wohin gehen wir und warum das Ganze?

Bereits ab Dienstag, 10. Januar, findet der alljährliche Bücherflohmarkt statt. Ausgesonderte Bücher, CDs, Zeitschriften und Filme können zu einem kleinen Preis erworben werden.

Eintrittskarten für die Lesungen sind in der Stadtbibliothek, beim VVV Nordhorn sowie in der Buchhandlung Viola Taube erhältlich. Das Programm ist auf www.stadtbibliothek-nordhorn.de abrufbar.