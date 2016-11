Stadtentwicklung: Schüttorfer können mitreden

Die Stadt Schüttorf lädt Bürger dazu ein, sich am Entwicklungskonzept der City zu beteiligen. Am Montag findet dazu ein Workshop statt.

Schüttorf. Die Stadt Schüttorf erarbeitet derzeit ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK). Darin sollen Entwicklungsperspektiven für die erweiterte Innenstadt aufgezeigt werden. Ein wesentlicher Punkt ist hierbei die Beteiligung der Bürger (die GN berichteten mehrfach). Daher lädt die Stadt im Rahmen des Planungsprozesses alle Interessierten für Montag, 14. November, um 18 Uhr, in die Mensa der Oberschule zu einem Workshop ein.

„Das Konzept beinhaltet vier Bausteine“, sagt Schüttorfs Bauamtsleiter Dieter Salewski im Gespräch mit den GN. „Verkehr, Freiflächen, Grünanlagen und Stadtbild.“ Bei dem Workshop sollen diese Bausteine an vier Tischen bearbeitet werden. Die Teilnehmer sind eingeladen, Vorschläge zu unterbreiten. „Diese Vorschläge werden dann im Lenkungskreis, bestehend aus Politik, Verwaltung, Pluspunkt und Seniorenbeirat, vorgestellt werden“, kündigt Salewski an. Die gesammelten Ideen sollen dann als Handlungslinien für die kommenden Jahre dienen. „Wir wünschen uns, dass viele Bürger an diesem Workshop teilnehmen“, sagt Stadtdirektor Manfred Windhaus.

Darüber hinaus möchte die Stadt, unabhängig vom ISEK, einen weiteren Antrag für ein Stadtsanierungskonzept beim Land Niedersachsen stellen. Wenn Ende 2017 das Sanierungsprojekt Innenstadt-Süd ausläuft, soll nach dem Willen der Verwaltung ein weiteres Gebiet saniert werden. „Dazu müssen wir bis Ende Mai einen entsprechenden Antrag eingereicht haben“, sagt Dieter Salewski. Dieses Sanierungsgebiet werde dann irgendwo in dem vom Planungsbüro festgelegten ISEK-Gebiet in der Stadt liegen. „Möglicherweise werden aus dem ISEK-Workshop auch konkrete Ideen für die Stadtsanierung generiert.“ Ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept sei, so Salewski, die Voraussetzung dafür, dass es Fördermittel für die Stadtsanierung gebe. Das Konzept solle Ende Januar stehen.

Vorstellen möchte die Stadt Schüttorf außerdem das neue Einzelhandelskonzept. Hierzu lädt sie für Mittwoch, 16. November, um 18.30 Uhr, in die Alte Kirchschule, zu einer Informationsveranstaltung ein. „Wir möchten das Konzept noch in diesem Jahr im Fachausschuss und im Rat verabschieden“, sagt Manfred Windhaus. „Wir möchten gerne wissen, wie die Bevölkerung dazu steht.“ Es gebe durchaus einige Punkte, über die man diskutieren könne.

Artikel zum Thema Konzept soll Schüttorfs Innenstadt stärken