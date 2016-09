Stadtradeln: Grafschaft auf Platz 6 im Bund

gn Grafschaft Bentheim. „Das ist ein ganz tolles Ergebnis, das die Grafschafter beim ,Stadtradeln‘ erzielt haben“, zeigte sich Landrat Friedrich Kethorn begeistert. Erstmalig hatte sich der Landkreis Grafschaft Bentheim in diesem Jahr zusammen mit Bad Bentheim, Emlichheim, Neuenhaus, Nordhorn und Schüttorf an der bundesweiten Fahrradkampagne beteiligt, um ein Zeichen für den Klimaschutz und die Radverkehrsförderung zu setzen. Im dreiwöchigen Aktionszeitraum vom 12. August bis zum 1. September legten im Landkreis Grafschaft Bentheim und in den fünf beteiligten Kommunen 3883 Radler insgesamt 646.633 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Diese Strecke entspricht mehr als 16 Erdumrundungen.

„Deutschlandweit hat die Grafschaft damit das sechstbeste Ergebnis unter den knapp 500 beteiligten Kommunen erzielt“, lobte Landrat Kethorn, der als regelmäßiger Radfahrer ebenfalls über 250 Kilometer für das Kilometerkonto des Landkreises erradelt hat. Nur in deutlich größeren Städten wie Ingolstadt, Dresden und München sowie in der Region Hannover mit der Landeshauptstadt Hannover und in der außer Konkurrenz teilnehmenden Metropole Ruhr wurden mehr Radkilometer gesammelt. Damit ist der Landkreis Grafschaft Bentheim in diesem Jahr deutschlandweit die beste „Newcomer-Kommune“, sprich die Kommune mit den meisten Kilometern, die sich dieses Jahr zum ersten Mal an der Aktion „Stadtradeln“ beteiligt hat.

Das tolle Abschneiden des Landkreises basiert auch auf den starken Ergebnissen in den fünf mitmachenden kreisangehörigen Kommunen: So haben die Städte Bad Bentheim und Nordhorn ihre Ergebnisse aus dem Vorjahr deutlich steigern können. Die Samtgemeinde Emlichheim führt gar als Neuling die Kategorie „Radkilometer pro Einwohner“ in Niedersachsen an und auch die beiden Samtgemeinden Neuenhaus und Schüttorf sind in dieser Kategorie unter den „Top Zwölf“ aller beteiligten niedersächsischen Kommunen zu finden.

Während des Aktionszeitraumes konnten die Grafschafterinnen und Grafschafter online über eine Meldeplattform störende oder gefährliche Stellen im Radwegeverlauf (Schlaglöcher, Baumwurzeln, ungünstige Ampelschaltungen) melden. „Insgesamt 40 Meldungen sind auf diese Weise beim Landkreis und den Kommunen eingegangen. Die werden nun gesichtet und Mängel, wenn möglich, kurzfristig behoben, damit das Radfahren im Landkreis noch sicherer und komfortabler wird“, hob Klimaschutzmanager Stephan Griesehop einen ganz praktischen Aspekt der Teilnahme am „Stadtradeln“ hervor.