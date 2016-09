Stadtradeln: Mit der Fietse zur Arbeit nach Bonn

Nordhorn. Die Vermutung, dass die Nordhorner immer mehr Gefallen am Stadtradeln finden, lag am Montag bei der gut besuchten Preisverleihung des Wettbewerbs im Rathaus zumindest nahe. Insgesamt 317.692 Kilometer sind die 1805 Teilnehmer vom 12. August bis 1. September gefietst, dabei haben sie umgerechnet 45 Tonnen CO 2 eingespart. „Es geht ja auch darum, etwas für den Klimaschutz zu machen“, erinnerte Lizzi Sieck, Klimaschutzmanagerin der Stadt Nordhorn bei der Siegerehrung. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Stadt Nordhorn in allen Bereichen besser abgeschnitten. „Es waren mehr Teilnehmer, mehr Kilometer und mehr Teams unterwegs“, berichtete Sieck. Während 2015 noch 37 Teams für den Klimaschutz geradelt sind, waren es in diesem Jahr 115 Gruppen, 52 Fahrgemeinschaften waren es, wenn man die teilnehmenden Schulen nicht einberechnet.

Video Siegerehrung beim Stadtradeln in Nordhorn Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Drei Wochen lang haben viele Nordhorner Bürger das Auto gegen den Drahtesel eingetauscht. Die aktivsten Fietser sind am Montag im Rathaus geehrt worden.

Unglaubliche 1875 Kilometer hat Heinrich Neumann in den drei Wochen zurückgelegt. „Das ist eine besondere Geschichte, Heinrich Neumann radelt nämlich immer zu seiner Arbeit von Nordhorn nach Bonn“, berichtete Sieck. Neumann belegte mit seinen langen Arbeitswegen Platz eins und hat somit eine Fahrradtasche gewonnen. Platz zwei bei den Einzelradlern und damit eine Fahrradtasche erradelte sich Bernadette Krage mit 1789 Kilometer. Platz drei belegte Hermann Dimmers mit 1639 Kilometern. Als Gewinn erhielt er einen Fahrradpräsentkorb. Die erfolgreichste Schulklasse war die 6e des Gymnasium Nordhorns. „Um es fair zu gestalten, haben wir auch die Kilometer pro Schüler errechnet“, erklärte Sieck. Die 28 Schüler der 6e dürfen sich nun über eine Fahrradtasche der nvb freuen.

Der ADFC ist mit 27.662 geradelten Kilometern das beste Team des Wettbewerbs. Als Preis überreichte die Klimamanagerin einen Gutschein für eine Kanutour, Bogenschießen, Grillen und für ein Lagerfeuer im „Kanu-Camp-Nordhorn“. Die „Gravo-Fietser“ der Grafschafter Volksbank waren mit 8716 Kilometer das erfolgreichste Unternehmen beim Stadtradeln. Für die 37 Teilnehmer geht es nun vom Fahrradsattel zur gewonnenen Bootstour.

Verloste Gewinne

Unter allen 1805 Nordhorner Radlern sind weitere Preise wie Freikarten fürs Schwimmbad, Eintrittskarten für das Kulturzentrum „Alte Weberei“, den Tierpark und für Heimspiele der HSG ebenso wie Frühstücksgutscheine und Fahrradzubehör verlost worden. Bürgermeister Thomas Berling, Stadtbaurat Thimo Weitemeier und die stellvertretene Stadtbaurätin Milena Schauer wollten als „Stadtradel-Stars“ eigentlich den gesamten Zeitraum auf das Auto verzichten. „Wegen eines gemeinsamen Termins ist es bei mir und bei Thimo Weitemeier gescheitert“, berichtete Thomas Berling. Um noch pünktlich zu kommen, setzten sie sich in den Wagen. Nur Milena Schauer hat durchgehalten und durchgehend auf das Auto verzichtet. Dabei legte sie 262 Kilometer auf ihrem Fahrradsattel zurück.

Stadt auf dem Rad erkunden

„Man nimmt die Stadt auf dem Fahrrad ganz anders wahr. Ich bin auch gezielt durch die Ecken gefahren, in denen ich sonst nicht so häufig bin“, meinte Berling. Die Sensibilisierung auf den Klimaschutz durch die Fahrradaktion sei sehr wichtig. „Wir sollten als Stadt möglichst jährlich an dem Stadtradel-Wettbewerb teilnehmen. Der Erfolg zeigt auch, dass Nordhorn eine sehr fahrradfreundliche Stadt ist“, sagte Berling.

Größter Konkurrent im Landkreis Grafschaft Bentheim ist für die Stadt Nordhorn übrigens die Samtgemeinde Emlichheim. Die Radler in der Samtgemeinde legten pro Kopf mehr Kilometer zurück.

Folgende Gewinner wurden beim Stadtradel-Wettbewerb ausgelost:

Lambertus Arends (ADFC),

Michel Dreisbach (BRWH-5-KBS),

Clemens Dust (KAB Nordhorn),

Natascha Egbers (FOW2-3-KBS),

Yusuf Erdem (BRWB-3-KBS),

Stephan Heetlage (Gymnasium Nordhorn Kollegium),

Lea Helweg (Klasse 8c, Gymnasium Nordhorn),

Edeltraud Hinken (Mia Pötters, Stockschüchtern & CO),

Friedrich Kethorn (Kreisverwaltung),

Monika Kreutz (GraVO Fietser),

Helmut Möchel (ADFC),

Pauline Niemeyer (EGN 8a),

Miriam Noch (Gymnasium Nordhorn 7a),

Phil Reinecke (EGN 7b),

Sebastian Rexilius (EGN 5c),

Eugen Siebert (Bentheimer Eisenbahn),

Heinrich Snyders (ADFC),

Daniel Sousa (EGN 8c),

Erika Tabel (Radgruppe Marlies Klemp),

Helga ten Brink (Kreisverwaltung),

Christa van Deest (Stadtpfarrerei St. Augustinus),

Claudia von Behren (Kollegium Gymnasium Nordhorn),

Carola Zimmermann (Stadtpfarrei St. Augustinus).

Hein Barlage (Kreisverwaltung),

Hermann Brünink (GraVo-Fietser),

Erik Necel (Gymnasium Nordhorn 7a),

Sabine Ruelmann (Fabi Nordhorn),

Eike Schloßmacher (Grafschafter Nachrichten),

Lydia Liebsch (Freiherr-vom-Stein Oberschule Kollegium),

Christina Suntrup (Stadtpfarrerei St. Augustinus),

Martha Varelmann (Pro Grafschaft),

Beate Termath (Familie Termath),

Bernd Buss (ADFC),

Stephanie Schlump (EGN 5b),

Ricardo Wassink (BRWB-3-KBS),

Andre Mülstegen (CDU),

Leah-Marie Walther (EGN 5b),

Daniel Zimmermann (Tanzschule C. Jobmann),

Barbara Momann (GS Blanke Kollegium),

Mattis Büttelmann (EGN 9b) und

Luise Koelmann (SPD).