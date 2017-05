Stadtregierung: „Terroristen werden ihr Ziel nicht erreichen“

dpa Manchester. Die Bewohner der Stadt Manchester wollen Terroristen keinen Raum geben. „Wir trauern, aber wir sind stark“, sagte Bürgermeister Andy Burnham nach dem Anschlag in der nordenglischen Stadt. Der Chef der Stadtverwaltung, Sir Richard Leese sagte: „Manchester ist eine stolze, starke Stadt, und wir werden Terroristen nicht erlauben, ihr Ziel zu erreichen, Angst zu säen und uns zu spalten“, teilte Leese am frühen Morgen mit. Es sei schwierig, sich eine schlimmere Nacht in der Geschichte der Stadt vorzustellen, sagte er dem Sender BBC Radio 4.