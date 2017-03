Stahlen Saunaräuber im Kurbad wegen Arztkosten?

Immer das gleiche Muster: Zwei Niederländer haben im vergangenen Sommer Spinde in Schwimmbädern aufgebrochen, um an die Autoschlüssel zu kommen und dann die Wagen zu stehlen. Drei Mal schlugen sie in Bad Bentheim zu.

Bad Bentheim/Osnabrück. Als die beiden niederländischen Angeklagten Wouter K. und Chaim K. sich kennenlernen, sitzen sie im Gefängnis in Lelystad. Chaim K. ist bereits gesundheitlich angeschlagen, sitzt zeitweise im Rollstuhl. Wouter K. hilft ihm, den Haftalltag zu bewältigen. Diese Hilfe sollte wohl auch nach der Freilassung nicht abbrechen. Denn Chaim K. braucht 50.000 Euro für eine ärztliche Behandlung in Israel oder Amerika, die er in den Niederländen nicht erhält. Sein Freund kommt deshalb auf die Idee, Autos zu stehlen, um so an das Geld zu kommen – zumindest erklären die beiden Angeklagten so ihre Auto- und Einbruchsdiebstähle vor der 15. Großen Strafkammer des Osnabrücker Landgerichts. Insgesamt zwölf Autodiebstähle und drei Einbruchsdiebstähle haben sie begangen – und das in gerade einmal eineinhalb Monaten. Drei Mal war das Kurbad in Bad Bentheim Tatort.

Angeklagte beschreiben detailliert Taten

Nach zwei „Probeläufen“ bei einem Saunaclub in Belgien folgen viele weitere Autodiebstähle, immer nach demselben Muster bei Saunaclubs und Schwimmbädern in Oldenburg, Bergisch-Gladbach, Bad Bentheim und Gronau-Epe. Wouter K. gibt in der Verhandlung zu, den Großteil der Taten alleine begangen zu haben, Chaim K. habe ihn manchmal gefahren. Nur einmal soll der kranke Freund selbst eine Tasche entwendet haben.

Das Tatmuster

„Die deutschen Spinde sind nicht so stark gesichert wie die niederländischen, darum sind wir rübergefahren“, erklärt Wouter K. Sein Muster: Er wartet auf dem Parkplatz, bis ein hochwertiges Auto abgestellt wird, und folgt dem Fahrer in das Schwimmbad. Er beobachtet, wie die Sachen in einem Spind eingeschlossen werden und bricht, in einem unbeobachteten Moment, genau diesen Spind auf, greift die Tasche und verlässt den Umkleidebereich.

Mit dem Autoschlüssel aus dem Spind schließt er das Fahrzeug auf und fährt es entweder direkt nach Amsterdam, oder zu einem Treffpunkt den er mit dem Käufer vereinbart hat – in der Burgstadt ist der Treffpunkt im Bentheimer Wald. „Dafür musste ich nicht mal weit fahren, ich war fünf Minuten unterwegs“, erklärt der Angeklagte dem Richter.

Wohnungen ausgeräumt

Nach dem ersten Autodiebstahl im Juli 2016 in Bad Bentheim geht Wouter K. beim zweiten Streifzug im Thermalbad einen Schritt weiter: Er findet im Auto die Adresse des Mesumer Ehepaares und fährt zu ihrer Wohnung. Den gestohlenen Mercedes des Ehepaares stellt er auf einem Supermarktparkplatz im Dorf ab. Chaim K. fährt ihn vor die Haustür. Er holt Wouter K. nur wenige Minuten später mit der Beute wieder ab. Mit dem gestohlenen Wagen und der Beute aus der Wohnung fliehen sie zurück nach Amsterdam. Dasselbe passiert nur einen Tag später wieder. Wouter K. reist erneut zum Bad Bentheimer Kurbad, wieder fährt er zu der Wohnung eines Ehepaars aus Schöppingen und stiehlt Bargeld, eine Digitalkamera und Goldschmuck. Zurück im Bentheimer Wald kommt es schließlich zur Übergabe des Wagens. Die Beute aus den Wohnungsdiebstählen verkaufte er an einen Amsterdamer.

Fehler

Doch den „Saunaräubern“ unterlaufen Fehler. Wouter K. bricht einen falschen Spind auf, anstelle eines BMW findet er einen VW Tiguan vor und lässt ihn stehen. „Der bringt nicht so viel Geld ein“, erklärt er. Mit einem gestohlenen Cabriolet baut Wouter K. einen kleinen Unfall und begeht Fahrerflucht. Ein gestohlener BMW wird vor der Übergabe in Amsterdam von der Polizei beschlagnahmt. Ein gestohlener Mercedes hat einen Schaden und wird von seinem Käufer nicht abgenommen. Wouter K. besorgt deshalb falsche belgische Kennzeichen und wird von der Autobahnpolizei auf dem Weg zu einem neuen Raubzug mit einem falschen Führerschein gestoppt und verhaftet.

Nächster Prozesstag folgt

Wo das gesamte Geld geblieben ist, muss das Gericht am nächsten Prozesstag klären. Denn Wouter K. gibt an, das Geld Chaim K. für seine Behandlung zur Verfügung gestellt zu haben. Dieser behauptet allerdings, dass er nur einen sehr kleinen Anteil bekommen habe. Bei Geld hören eben viele Freundschaften auf.