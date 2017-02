Stallpflicht: Hühner brauchen Ablenkung

Tierpark: Auch das Geflügel im Tierpark Nordhorn ist seit Wochen in Ställen untergebracht. Kapazitäten gebe es genug, sagte Pressesprecherin Ina Deiting. Für Wassergeflügel – wie Enten – gebe es dort zum Beispiel auch Badeteiche. Momentan bereite die Stallpflicht dem Tierpark keine Probleme. „Doch auf lange Sicht müssen wir überlegen, ob wir uns auf Tierarten konzentrieren, die nicht von einer Stallpflicht betroffen sind“, so Deiting.

Hobbyzucht: Die 16 Hühner von Eduard Reimers, 1. Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Nordhorn, vermissen ihren täglichen Ausgang sehr. Sie legen weniger Eier, die Fruchtbarkeit lässt nach und sie rupfen sich auch schon mal Federn aus. Reimers hält nicht nur die Haushuhnrasse Sussex weiß-schwarz Columbia, sondern auch Deutsche Reichshühner, die vom Aussterben bedroht sind. Ihn ärgert es, dass der Bund deutscher Rassegeflügelzüchter die Füße gegenüber den Ministerien so still hält: „Zumindest für gefährdete Haushuhnrassen sollte es Ausnahmeregelungen geben, sie sollten raus dürfen.“ Momentan überlegt er – wie viele Hobby-Geflügelhalter – weniger Küken wegen der Vogelgrippe ausbrüten zu lassen. „Manche wollen sogar ganz mit der Zucht aufhören, weil sie den Tieren den Stress aufgrund der Stallpflicht nicht mehr antun wollen.“

Der Vogelgrippe-Virus beschäftigt weiterhin Geflügelhalter und Behörden. Der Landkreis hat die Stallpflicht unlängst verlängert. Was bedeutet die Vorgabe für (Hobby-)Halter in der Grafschaft?

„Der finanzielle Verlust wäre schon dramatisch, aber ich könnte meine Familie noch ernähren“, meint der Vater von drei Kindern. Wie viele Geflügelhalter hat auch er eine Versicherung abgeschlossen, die ihn in solchen Fällen absichert. „Doch irgendwann ziehen die Versicherungen bestimmt die Beiträge an“, vermutet der 32-Jährige. Mit Spannung verfolgt er derzeit die Diskussion, ob das Land Niedersachsen genauso wie Schleswig-Holstein betroffenen Geflügelhaltern eine Entschädigung zahlen will. „Die Ungewissheit ist ehrlich gesagt blöd und die Ungerechtigkeit zwischen den Bundesländern ist ärgerlich.“

Ab Samstag darf Arno Plöns die Eier nicht mehr als Freilandeier verkaufen, sondern muss sie als „Bodenhaltung“ deklarieren. „Es sei denn, es wird von den Behörden noch kurzfristig eine Sonderregelung getroffen“, hofft der Hühnerhalter, der kürzlich von solch einer Regelung in einem anderen Bundesland gelesen hatte. Wenn die Hühner beispielsweise für einen Tag raus dürften und die Zeit der Stallpflicht danach wieder von vorn berechnet würde, könnte Familie Plöns weiterhin Freilandeier verkaufen. Falls nicht, bekommen sie pro Ei vermutlich drei bis vier Cent weniger, den gleichen Preis also wie für Eier aus Bodenhaltung. „Wobei unsere Ställe anders ausgerichtet sind als reine Bodenhaltung“, erklärt Plöns. Seine Hühner haben zum Beispiel Zutritt zu einer Art „Wintergarten mit Außenklima. “

Nordhorn/Wengsel. „Bei unseren Hühnern ist es grad so wie bei einem Raucher, dem man die Zigaretten wegnimmt – ihnen fehlt etwas“, umschreibt Freilandgeflügelhalter Arno Plöns aus Wengsel die Stallpflicht für seine Hennen. Die Vorgabe gilt wegen der Geflügelgrippe seit rund zwölf Wochen und wurde vom Landkreis bis Ende Februar verlängert. Da die Hühner der Rasse „Super Nick“ derzeit nicht ins Freie dürfen, suchen sie im Stall nach Abwechslung. „Wir wollen nicht riskieren, dass sie sich gegenseitig picken, deswegen bieten wir mit Pick-steinen oder Silomais Ablenkung“, sagt Plöns, der Platz für 39.900 Hennen hat. Die Rechnung geht bislang auf: Noch lässt sich das Federvieh, dessen Schnäbel natürlich und nicht gekürzt sind, genseitig in Ruhe. Allerdings haben sie ihr Legeverhalten geändert: „Sie legen nicht weniger Eier, aber sie nutzen jetzt nicht nur die Nester, sondern auch den Boden.“

