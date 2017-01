Stark: ECN schießt 16 Tore gegen Hamburg

Der Nordhorner Eishockey-Verbandsligist besiegte die 1b-Mannschaft des Hamburger SV am Sonnabend mit 16:1. In seinem ersten Spiel für die Senioren schoss Nachwuchsspieler Sven Hüer gleich einen Treffer.

Deutlich formverbessert sind die Eishockeyspieler des EC Nordhorn am späten Sonnabendabend zum Auswärtsspiel der Verbandsliga beim Hamburger SV 1b angetreten – und gleich gab es wieder einen Kantersieg: Der Tabellenführer siegte in der Stellinger Eishalle mit 16:1 (7:0, 3:1, 6:0). „Ich bin natürlich sehr zufrieden. Meine Mannschaft hat alles von dem umgesetzt, was ich nach den zuletzt schwächeren Auftritten gefordert habe", freute sich Trainer Heiko Niere. Sein Team festigte den ersten Tabellenplatz.

Die HSV-Reserve war vor heimischem Publikum gar nicht einmal schlecht gestartet, die Nordhorner waren an diesem Abend aber einfach zu gut. Mit sieben Toren im ersten Drittel stellten sie die Zeichen frühzeitig auf Sieg, Spannung kam danach natürlich nicht mehr auf. Während der zweite Abschnitt mit 3:1 wieder über weite Strecken ausgeglichen verlief, erhöhte der ECN seinen Vorsprung im Schlussdrittel von 10:1 auf 16:1. „Wir haben Treffer nach schönen Kombinationen gehabt, aber auch Nachschusstore erzielt – es war alles dabei“, sagte der Coach. Eine gelungene Premiere in der Seniorenmannschaft feierte Jugendspieler Sven Hüer, der sein erstes Spiel in der Verbandsliga mit einem Treffer krönte.