Starke Leistung: HSG besiegt Schwartau mit 24:19

Was der Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen gegen den VfL Bad Schwartau lange Zeit in der Abwehr um Frank Schumann bot, nannte Trainer Bültmann „überragend“. Die Partie in Lingen sahen mehr als 3000 Zuschauer.

Lingen. Dieses Bild hatte Symbolkraft: 50 Minuten waren gespielt, den Handballern der HSG-Nordhorn-Lingen war der Sieg im Heimspiel längst nicht mehr zu nehmen – da holten sich die Gegner noch eine blutige Nase. Dennis Klockmann, der in dieser Saison wieder so starke Torwart des VfL Bad Schwartau, hatte einen missglückten Wurf von Alex Terwolbeck mitten ins Gesicht bekommen, nach der kurzen Behandlung hing ihm lange ein großes Stück Watte aus der erröteten Nase. Klockmann und sein Team hatten am Mittwochabend vor 3028 Zuschauern in der Lingener Emsland-Arena nichts zu bestellen und prallten beim nie gefährdeten 24:19 (15:6)-Heimsieg der HSG vor allem in der ersten Halbzeit regelmäßig an der Abwehrwand der Gastgeber ab. „Das war überragend, einfach unglaublich“, war Trainer Heiner Bültmann ganz begeistert von der Vorstellung seiner Truppe, „nur sechs Tore zuzulassen – und das gegen Bad Schwartau.“ Man bedenke: Der Verein aus dem Vorort Lübecks ist immer noch Tabellensechster, vor vier Wochen noch war er ein Kandidat für den Aufstieg.

In Lingen jedoch wuchs die personell immer noch arg geschwächte HSG-Truppe wieder einmal über sich hinaus. Es begann schon gut für sie: Während Pavel Mickal nach 43 Sekunden einen Strafwurf versenkte (und dies bis zur 18. Minute noch drei Mal wiederholte), blieb der Schwartauer Thees Glabisch genau eine Minute später aus sieben Metern an Björn Buhrmester hängen. Der erneut überragende Keeper der HSG kam allein in der ersten Halbzeit auf famose 13 Paraden, gewann damit das Torwartspiel gegen Klockmann haushoch und war ein Garant der 15:6-Führung zur Pause. Allerdings: Einige Würfe konnte er fast locker schnappen, weil seine Abwehrleute vor ihm die Gegner immer wieder zu Verzweiflungswürfen getrieben hatten. „Ich habe mich sehr gefreut, wie ,Schu‘ gespielt hat. Wahnsinn, so kurz nach der Verletzung wieder so eine Qualität zu haben“, lobte Bültmann. Abwehrchef Frank Schumann fehlte wegen einer Gesichtsverletzung sechs Wochen, nach einem kurzen Einsatz in Aue trumpfte er in Lingen über die volle Distanz auf.

Auf das Feuerwerk folgt eine eher zähe zweite Halbzeit

Deutliche Unterschiede zwischen beiden Teams wurden aber auch im Angriff sichtbar. Während die Gäste weder Ideen noch Tempo in ihren Spielzügen hatten, zog HSG-Mittelmann Alex Terwolbock im ersten Durchgang wieder ein variables, schnelles und schön anzuschauendes Angriffsspiel auf. Klasse Tore erzielten vor allem Jürgen Rooba von Rechtsaußen, der nimmermüde Patrick Miedema und eben Pavel Mickal.„Kompliment an die Mannschaft“, sagte Heiner Bültmann, „dabei haben wir sogar noch einige gute Chancen vergeben und einige technische Fehler in der Vorwärtsbewegung gehabt.“

Nach dem 30-minütigen Feuerwerk der HSG verlief der zweite Durchgang weniger spektakulär. Auch Bültmann fand ihn „zäh“, zumal seine Jungs nicht mehr so gut getroffen haben. Auch wenn der Vorsprung bis zum Abpfiff auf fünf Tore schmolz, kam die HSG nie in Bedrängnis. Dazu benötigten die Schwartauer gegen das Abwehrbollwerk für jeden Torabschluss einfach zu lange.

„Super Stimmung, tolle Leistung“, bilanzierte Heiner Bültmann den gelungenen Abend. Und: „Ich wiederhole mich, aber was meine Spieler in dieser schwierigen Situation regelmäßig zeigen, ist keine Selbstverständlichkeit.“ Jetzt aber dürfen sie sich erst einmal auf ein freies Wochenende freuen.