Starker Partner der Landwirtschaft

BBP Agrar Service hat seinen Sitz im Haus der Wirtschaft, in der Joseph-von-Eichendorff-Str. 10 in 48527 Nordhorn.

Nordhorn. Das Unternehmen begleitet und unterstützt Investoren im Agrarbereich, von der ersten Betriebsbesichtigung bis zum Vertragsabschluss, einschließlich intensiver Nachbetreuung vor Ort. Ein viertel Jahrhundert lang gibt es BBP Agrar Service in Nordhorn und die Firma pflegt enge Beziehungen zu den Bauernhöfen in der Grafschaft. „Wir fühlen uns regional verbunden mit der Landwirtschaft in der Grafschaft“, so Harms.

Der kleineste Betrieb, den Harms je vermittelt hat, liegt bei Geeste und hat zehn Hektar Ackerland. Der größte Hof ist in den neuen Bundesländern, umfasst knapp 3000 Hektar und 1000 Milchkühe. Die vier Mitarbeiter von BBP Agrar Service erwirtschaften einen Jahresumsatz von ungefähr 300.000 Euro. Sie haben circa 100 registrierte Kunden und betreuen bis zu 15 Haupterwerbslandwirte jährlich, die einen Bauernhof kaufen oder neu gründen wollen. Niederländische und deutsche Landwirte wenden sich an BBP Agrar Service zur Vermittlung und Betreuung eines Hofs. Es dauert durchschnittlich sechs bis acht Monate bis zum Kauf. „Interessenten rate ich, sich erst mal die Gegend anzuschauen, wo sie hinwollen. Dafür stelle ich ihnen auch eine Tour zusammen“, berichtet Harms. Selbst die Zusammensetzung der Böden muss passen. Ein Landwirt, der Erfahrung mit sandigem Boden hat, weiß vielleicht nichts von den Herausforderungen des Anbaus auf lehmhaltiger Erde. „Dann soll sich der Kunde ein paar Tage Zeit nehmen, vielleicht mit einem Landsmann reden, der sich in der Umgebung niedergelassen hat“, sagt Harms, „orientierende Gespräche eben.“

Die Hälfte seiner Kunden kommt aus den Niederlanden, will umziehen oder sich erweitern mit einem Betrieb in Deutschland oder im eigenen Land. Die anderen sind deutsche Landwirte oder Neugründer, die allerdings schon Erfahrung in der Landwirtschaft haben sollten. Auch Harms Opa war Landwirt.

Betriebe in der Grafschaft sind relativ teuer: Rund 70.000 Euro pro Hektar sind keine Seltenheit, woanders in Deutschland ist es unter Umständen günstiger. Beliebt bei den Niederländern sind Bauernhöfe in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Bayern dagegen ist „zu weit weg von der Heimat und zu klein strukturiert“, erklärt der 45-jährige Harms. Auch innerhalb der Niederlande zogen viele Landwirte um, zum Beispiel vom Süden in den Norden. Im Gegensatz zu den auswanderwilligen Holländern würden die deutschen Bauern eher in ihrer Region bleiben.

Kleine Betriebe mit 60 Kühen sind ein Auslaufmodell. Große Höfe in Westdeutschland mit bis zu 200 Kühen und im Osten mit bis zu 1000 oder 2000 Kühen seien dagegen eher die Regel. Landwirte müssten aufgrund niedriger Verbraucherpreise immer effizienter arbeiten, da lohnt sich der Aufwand für die Bewirtschaftung eines kleinen Bauerhofs nicht.

Nach wie vor hat Harms alle Hände voll zu tun: In vielen Fällen gibt es keine Hofnachfolge und der landwirtschaftliche Betrieb wird verkauft. BBP Agrar Service bringt dann Verkäufer und Interessenten zusammen. Anschließend betreut die Firma den Bauern beim Aufbau und Führen seines Betriebs und bietet ihm ein „Rund-um-Sorglos-Paket“.

Um die Begleitung der Landwirte zu optimieren, hat Harms das Netzwerk agiKantoor gegründet. Hier finden Bauern alle Ansprechpartner, die sie zum Führen ihres Hofs brauchen. Mitglieder sind Steuerberater, Rechtsanwälte, Versicherungsagenten und Experten, die auf alle Fragen zu einem landwirtschaftlichen Betrieb Antworten wissen.

Die Partner: Heino Harms: www.bbp-agrarservice.de, Harry Weusthuis: www.agrarsupport.de, Philipp-Herlyn de Buhr: www.harten-partner.de, Ad van Spijk: www.gvsp.nl, Johan de Vos: www.gelingadvies.nl, Ewald Straten: www.stratenundkollegen.de, Thorsten Schüttmann: www.schuettmann.lvm.de, Christian Butke: www.mts-butke.de, Harrie Kampschöer: www.bbp-agrarservice.de, Bianca Tongeren: www.agrikantoor.de