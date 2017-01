Stars nehmen bei Trauerfeier Abschied von Carrie Fisher

dpa Los Angeles. Familienangehörige und Freunde der verstorbenen Carrie Fisher haben von der Schauspielerin Abschied genommen. Den Promi-Portalen „People“ und „Entertainment Tonight“ zufolge nahmen Stars wie Meryl Streep, Gwyneth Paltrow und Meg Ryan an der privaten Feier im Haus der „Star Wars“-Darstellerin in Los Angeles teil. Fisher war am 27. Dezember im Alter von 60 Jahren gestorben. Nur einen Tag nach ihr starb ihre Mutter, die Schauspielerin Debbie Reynolds mit 84 Jahren. Nach US-Medienberichten ist Reynolds' Begräbnis für heute in Los Angeles geplant.