Startschuss für 40.000-Teile-Puzzle in Schüttorf

In Schüttorf ist seit Mittwochabend wieder das Puzzle-Fieber ausgebrochen. Das Team um Helga Rademaker und Dieter Ohmann peilt einen neuen Rekord an.

Die "Puzzleverrückten" aus Schüttorf puzzlen ihr bisher größtest Puzzle mit mehr als 40.000 Teilen.



Schüttorf. Nachdem die zehn Puzzle-Fans in den vergangenen beiden Jahren bereits zwei Puzzle mit mehr 32.000 Teilen fertiggestellt haben, setzen sie diesmal noch einen drauf. 40.320 Teile hat das Puzzle mit Disney-Motiven, das die Firma „Ravensburger“ den Schüttorfern zur Verfügung gestellt hat. „Es ist das größte Puzzle der Welt, das in Serie produziert wird. Und bislang hat es noch niemand fertig gepuzzelt“, weiß Helga Rademaker. Zwar wurde das Riesen-Puzzle als Werbe-Aktion schon einmal zusammengesetzt, dabei waren die verschiedenen Teile, im Vorfeld aber in kleine Abschnitte aufgeteilt worden. „Die Mitarbeiterin der Firma hat mich am Telefon ungläubig gefragt, ob wir wirklich das ganze Puzzle machen wollen“, berichtet Rademaker.

Die einzelnen Teile müssen aber auch die Schüttorfer nicht aus den gesamten 40.320 Teilen heraussuchen. Das Riesen-Puzzle wird so produziert, dass zehn Puzzle mit jeweils rund 4000 Teilen das Gesamtmotiv ergeben. Eine Mammutarbeit wartet dennoch auf die Schüttorfer Puzzle-Freunde. Wie eingespielt die Gruppe, die sich aus Teilnehmern zwischen elf und 60 Jahren zusammensetzt, bei ihrer dritten Zusammenarbeit ist, wurde nach dem Startschuss sofort deutlich. Kaum hatten Rademaker und Ohmann den Deckel abgenommen, bildeten sich die ersten Klein-Gruppen, die die Teile auf großen Holzbrettern verteilten – und sofort erste Erfolgserlebnisse feierten. „Peter Pan haben wir schon“, rief ein Gruppenmitglied nach wenigen Minuten.

Das Ziel ist es, das Riesen-Puzzle bis zum 26. März fertigzustellen. Dann soll es in der Grundschule auf dem Süsteresch aufgehängt werden. Nachdem die ersten beiden Groß-Puzzle im Bürgerzentrum „Alte Kirchschule“ und einem Unternehmen im Industriegebiet hängen, galt es zunächst einen geeigneten Platz für das etwa 6,80 Meter mal 1,90 Meter große und rund 20 Kilogramm schwere Puzzle zu finden. „Ich habe bei Schulleiter Heinrich Brinker angefragt und er hat gleich zugesagt, dass sie das Puzzle gerne aufhängen würden“, berichtet Ohmann.

Zum abendlichen Puzzeln stellt der Rasse- und Geflügelzüchterverein in Schüttorf wieder seine Räumlichkeiten in der Eichenstraße zur Verfügung. Dort herrschte bereits bei den ersten beiden Aktionen reger Betrieb. Es schauten nicht nur Freunde und Bekannte vorbei, sondern auch verschiedene Medien, die über die Schüttorfer Rekord-Puzzler berichteten. „Das war eine tolle Werbung für Schüttorf“, betonte Stadtdirektor Manfred Windhaus, der wie Bürgermeister Jörn Tüchter und Schulleiter Heinrich Brinker beim Startschuss dabei war. Das Trio wünschte dem Team dabei „viel Puzzleglück“.

Ob das neue Rekord-Puzzle für die Schüttorfer das Ende der Fahnenstange ist, ist noch nicht sicher. Beim Anruf in der Firmenzentrale in Ravensburg verriet eine Mitarbeiterin, dass schon über ein Puzzle mit mehr als 50.000 Teilen nachgedacht wird. Dann würde also bereits die nächste Herausforderung auf das eingespielte Team warten.