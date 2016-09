Startschuss zum 1. Grafschafter Fietsen-Festival

Die Feiern zum Jubiläum „125 Jahre Landkreis Grafschaft Bentheim“ 2010 sind noch in guter Erinnerung. Damals entstand die Idee, einen „Grafschaft-Tag“ ins Leben zu rufen. Dieser Gedanke wird 2017 in die Tat umgesetzt.

Nordhorn. Die Pläne für das Festival, das den „Anspruch auf Einzigartigkeit der Grafschaft“ noch untermauern soll, sind bereits ziemlich weit gediehen. Im Detail stellte sie auf der letztes Sitzung des Kreistags in alter Zusammensetzung, am Donnerstagnachmittag, Landrat Friedrich Kethorn vor. „Bei der Vermarktung der Grafschaft gibt es durchaus noch Luft nach oben“, unterstrich Kethorn, und auch den Grafschaftern selbst wolle der Landkreis gerne noch mehr bieten. Die Idee, regelmäßig etwas Größeres auf die Beine zu stellen, war bereits im Sommer 2010 entstanden, als die öffentlichen Feierlichkeiten zum Jubiläum „125 Jahre Landkreis Grafschaft Bentheim“ in der gesamten Bevölkerung breiten Widerhall gefunden hatten.

Wahl fiel auf „Fietsen-Festival“

Damals war noch die Rede von einem „Grafschaft Tag“. Es folgte die Überlegung, was für ein Konzept in die Grafschaft passen, viele Menschen ansprechen und auch im Umland einzigartig sein könne. Die Wahl fiel auf ein „Fietsen-Festival“. Dazu erklärte Kethorn vor dem Kreistag: „Zweimal sind wir ,Fahrradfreundlichster Landkreis‘ in Niedersachsen geworden. Schüttorf und Emlichheim haben die Auszeichnung ,Fahrradfreundlichste Kommune‘ errungen, beim ,Stadtradeln‘ sind wir bun desweit auf Platz 6 und unter Berücksichtigung der Relation zur Einwohnerzahl hätten wir eigentlich Platz 1 bekommen müssen“, das zeige das Potenzial eines Fietsen-Festivals, um damit nach innen und außen für die Grafschaft zu werben und auf die bisherigen Erfolge „aufzusatteln“. Vor diesem Hintergrund hat ein Arbeitskreis der Kreisverwaltung, bestehend aus Mitarbeitern der Pressestelle, des Bereichs „Innere Dienste“ und der Tourismus-Abteilung, zeitweise unter Hinzuziehung des ADFC und des Klosters Frenswegen, ein Konzept für das „1. Grafschafter Fietsen-Festival“ erarbeitet. Darin heißt es unter anderem: „Was symbolisiert die moderne, zukunftsorientierte, aktive und aufstrebende Grafschaft Bentheim und ihre Kommunen mehr als das Fahrrad bzw. die Fietse? – Das Fahrrad ist Symbol für Bewegung, für Gesundheits- und Umweltbewusstsein zugleich. Es verbindet alle Generationen ...“

Nicht nur Programminhalte, auch der Termin für das „1. Grafschafter Fietsen-Festival“ stehen bereits fest. Es soll am Wochenende des 19. und 20. August auf dem Gelände von Kloster Frenswegen sprichwörtlich über die Bühne gehen. Das kollidiere weder mit dem Historischen Feldtag eine Woche zuvor noch mit dem Open Air, das eine Woche später geplant ist, so Kethorn.

Großes Angebot an Veranstaltungen

Ein großes Angebot an Veranstaltungen rund um das Rad sollen die Grafschafter und auch auswärtige Besucher zum Kloster locken. Dazu gehören im Außenbereich, – um nur ein paar Beispiele zu nennen, – ein „KMX-Parcours“ für dreirädrige geländegängige Liegeräder für Kids, der auch von Mountainbikes und anderen Sonderformen genutzt werden kann, ein Trainings-und Reaktionsstand, Fahrrad-Akrobaten, ein Dunkeltunnel, sowie Spiele rund ums Rad. Im Kloster soll es ein Fahrradmuseum auf Zeit geben, eine Sicherheitsausstellung ebenso, wie eine Skurrilitätenschau, Ausstellungen und Gespräche von und mit „Fahrradverrückten“, sowie auf der Bühne eine Fahrrad-Auktion, Kinderkonzert, musikalische Auftritte, ein Fietsen-Gottesdienst und vieles mehr.

Die Kosten für das Gesamtpaket belaufen sich nach ersten Kalkulationen auf rund 80.000 Euro. Davon sollen etwa 20.000 Euro über Sponsoren aufgebracht werden. Die Mittel sollen im Kreishaushalt 2017 bereitgestellt werden. Werden die positiven Erwartungen an das Fietsen-Festival erfüllt, wird eine regelmäßige zweijährige Neuauflage erwogen.

Der Grafschafter Kreistag, dessen Kreisausschuss im Herbst 2015 bereits über das Festival beraten hatte, stimmte dem Projekt am Donnerstagnachmittag einstimmig zu.