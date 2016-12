Steinmeier unterstützt Kerrys Appell für Zweistaatenlösung

dpa Berlin. Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat den Appell seines US-Kollegen John Kerry für eine Zweistaatenlösung im Nahost-Konflikt begrüßt. „Kerrys Rede ist Mahnung und Auftrag zugleich: Mahnung, dass die Zwei-Staaten-Lösung nicht zur Leerformel verkommen darf. Und Auftrag an beide Seiten, sich klar zur Zweistaatenlösung zu bekennen und konkrete Maßnahmen zu ergreifen“, erklärte Steinmeier am Abend. Zugleich nahm Steinmeier seinen US-Kollegen gegen Angriffe des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu in Schutz.