Steinmetz/in

gn Nordhorn. Bei Wind und Wetter im Freien – die Arbeit des Steinmetz „ist im Winter ein harter Job“, sagt der Auszubildende Arne Rebein, „und im Sommer dafür umso schöner.“ Der 18-jährige Warsteiner ist im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Steinmetz beim Natursteinwerk Monser in Nordhorn. Er wusste, was auf ihn zukam, bevor er den Beruf wählte. Rebein wollte einen handwerklichen Job.

Da er Wert auf eine umfassende Ausbildung in einem vielseitigen Betrieb legte und sich in seiner Heimatregion keine adäquate Ausbildungsstelle finden ließ, informierte er sich über das Internet und kam so auf die Firma Natursteinwerk Monser in Nordhorn. Ein Schulpraktikum entschied über seine berufliche Zukunft. „Das hat mir gut gefallen und nach dem Praktikum wusste ich: Das ist es.“ Momentan arbeitet er an einem Stück Stein, einem „Rohblock, aus dem ich ein Maßwerkstück anfertige“, erklärt er. Dabei ist Kreativität gefragt und praktische Veranlagung. Steinmetz ist überwiegend ein Männerberuf, jedoch befinden sich in seiner Berufsschulklasse neben 18 Jungen auch zwei Mädchen. Bei Monser wurden in den letzten 30 Jahren bereits mehrere Steinmetzinnen und Steinbildhauerinnen ausgebildet. Auch aktuell beschäftigt der Nordhorner Betrieb eine Gesellin.

Als er seinen Freunden erzählte, dass er Steinmetz werden will, wussten die nichts mit mit der Berufsbezeichnung anzufangen. „Es ist ein alter Beruf, den viele nicht kannten“, erklärt Rebein. Als er den Freunden erklärte, was ein Steinmetz macht, sagten sie „das passt zu Dir.“ Seine Berufswahl erklärt er so: „Ein Bürojob wäre nichts für mich, das wäre mir zu eintönig. Ich brauche Abwechslung.“

Neben Grabsteinen stellen Steinmetze auch Statuen her, Fensterbänke für Wohnhäuser und Kirchen oder robuste Küchenplatten. Während der Auszubildende den Stein vorsichtig mit Hammer und Meißel bearbeitet, rückt sein Kollege einem Steinquader mit schwerem Gerät zu Leibe und greift zum Winkelschleifer.

Arne Rebein verarbeitet Natur- und Kunststein zu Boden- und Fassadenplatten, Treppen oder Fensterrahmen. Darüber hinaus gestaltet, fertigt und restauriert er Denkmäler aus Stein. Wenn ein Steinmetz Sandstein, Marmor, Schiefer oder Granit bearbeitet, dann spaltet, behaut, schleift oder poliert er sie. Bei der Bearbeitung muss er darauf achten, dass der Steinblock „keinen Stich oder Riss hat“, erklärt der Auszubildende. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Stein beim Bearbeiten auseinanderbricht.

Drei Jahre dauert die duale Ausbildung, bei der die Lehrlinge auch im Bodenlegen und Treppenbau unterrichtet werden. Sechs Wochen lang gibt es theoretischen Blockunterricht an der Steinmetzschule in Königslutter. Dann wird Praxis im Betrieb vermittelt. Arne Rebein ist froh, diesen Beruf gewählt zu haben. Die Arbeit an der „frischen Luft“ begeistert ihn – auch im Winter.

