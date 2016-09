Steinwurf auf Autobahn - Ermittlungen wegen Mordversuchs

dpa Heidenheim. Nach einem Steinwurf auf die Autobahn 7 in Baden-Württemberg, bei dem eine vierköpfige Familie schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes. Eine Sonderkommission mit rund 20 Beamten soll den oder die Täter finden, wie die Polizei Ulm mitteilte. Die 25 Jahre alte Mutter der verunglückten Familie schwebe nach wie vor in Lebensgefahr. Der Zustand des Vaters sowie der beiden Kinder sei stabil. Ihr Auto war in der Nacht zum Sonntag nahe Heidenheim über den zwölf Kilo schweren Stein gefahren und von der Fahrbahn abgekommen.