Stiftskreuzdiebe entschuldigen sich beim Pfarrer

gn Borghorst. Pfarrer Markus Dördelmann hat einen Wunsch: Er würde das Stiftskreuz gerne mit der ganzen Gemeinde in Münster abholen – und zwar zu Fuß. „Auf dem Domplatz könnte es uns der Bischof übergeben“, sagte der Pfarrer von St. Nikomedes am Wochenende in seiner Predigt. Ein großes Dankamt mit Bischof Felix Genn könne sich dann anschließen.

Aus Münster hat der Steinfurter Pfarrer mittlerweile die Zusage, dass das Kreuz auf jeden Fall wieder zurück nach Borghorst kommt, wie er gegenüber den Westfälischen Nachrichten sagte. Mit dem Bistum werde in nächster Zukunft besprochen, wie die Übergabe genau stattfinden soll.

Dördelmann sieht die Gemeinde in der Pflicht, sich über die Art der Zurschaustellung des Kreuzes Gedanken zu machen. Es dürfe nicht nur als Kunstwerk ausgestellt werden, sondern die Botschaft des Reliquiars müsse die Menschen erreichen. Dördelmann wörtlich: „Wir müssen uns überlegen, wie wir es einbinden können in unsere Kirche – mit den Zeugen in der Stiftskammer.“

Rosenmontag hatte Dördelmann eine „bewegende Begegnung“ mit zweien der drei Stiftskreuzdiebe, wie er auf Anfrage sagte. „Sie sind mit dem Gefängnisseelsorger von Bremen nach Borghorst gekommen“, berichtete der Pfarrer. Die beiden Verurteilten hätten sich in aller Form für ihre Tat entschuldigt. Und ohne in Details zu gehen, schilderte Markus Dördelmann das Treffen als „sehr bewegend“.

Der Pfarrer betonte in seiner Predigt, wie sehr es ihn gerührt habe, dass die Nachricht von der Rückkehr des Kreuzes von so vielen Menschen freudig aufgenommen worden sei. Zurückblickend sei es ein Verdienst von Pfarrer Karl Holthaus, dass die Kunstwelt auf das Kreuz aufmerksam geworden sei.